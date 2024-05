Tentato furto, misteriosa irruzione a casa Salvini

Ladri nella casa romana del vicepremier Matteo Salvini. Nella notte di domenica l'abitazione capitolina del ministro delle infrastrutture e trasporti è stata visitata da ignoti. Sul tentativo di furto indagano ora la Polizia di Stato e la Digos. Si parla di «tentativo» dal momento che ancora non è chiaro se sia stato portato via qualcosa. L'appartamento, in una zona residenziale di Roma nord, si è presentato comunque a soqquadro agli agenti della Mobile chiamati attraverso il 112 dai vicini di casa che hanno sentito rumori sospetti dando così l'allarme.

Dopo essersi introdotti nel giardino, i ladri avrebbero alzato l'avvolgibile e forzato la porta finestra introducendosi nell'appartamento. La cassaforte non è stata comunque portata via. Forse ai malviventi è mancato il tempo di raggiungere l'obiettivo prefissato perché messi allarme dall'arrivo delle auto della polizia.

Dai primi rilievi eseguiti dagli agenti della Mobile è stato possibile accertare che i ladri avevano almeno l'intenzione di aprire la cassaforte. Ci sono evidenti segni, infatti, dell'azione di una fiamma ossidrica anche se i malviventi non hanno avuto tempo sufficiente per aprirla.

La notizia del tentato furto è stata diffusa da tv, radio e ovviamente dai giornali on line. In alcuni casi, però, oltre alla foto del portone (con davanti una vettura della polizia) è stato riportato anche il nome della via e del quartiere. Segni quindi fin troppo riconoscibili. Tanto che lo stesso ufficio del ministro ha diffuso un comunicato nel quale si esortano gli operatori dell'informazione a non diffondere dati sensibili come l'indirizzo di un'abitazione privata per ragioni di privacy e di sicurezza.

La famiglia di Salvini era già stata vittima di furto in casa nel 2018 quando una banda di extracomunitari dell'Est, poi arrestati, hanno svaligiato nella notte tra il 14 e il 15 agosto l'appartamento dei genitori di Salvini, all'epoca vicepremier e ministro dell'Interno del governo gialloverde.