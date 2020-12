Un terremoto ora investe l'Oms. l'uomo del Cts rischia di saltare

Adesso che i riflettori puntano dritti sull'Organizzazione mondiale della sanità, qualche testa rischia di saltare. I fatti ormai sono tristemente noti. E non riguardano solo il mancato aggiornamento del Piano pandemico, fattore che ha sicuramente contribuito ad affrontare in modo caotico la pandemia lo scorso marzo e ha portato a livelli di mortalità impressionanti, ma anche (e soprattutto) il rapporto che la divisione europea dell'ente ha redatto sulla risposta dell'italia alla pandemia. Risposta che Francesco Zambon, coordinatore degli autori del documento pubblicato l'11 maggio e fatto sparire nel giro di poche ore, definisce "caotica" e "improvvisata" . Cosa è successo in quelle settimane? Nessuno lo vuole dire. Le versioni sono tante e non combaciano. E, quando i pm di Bergamo hanno provato a vederci chiaro, ecco che l'Oms ha silenziato la verità obbligando i ricercatori a usare l'immunità. Non solo. Nelle ultime ore, secondo quanto apprende l'agenzia LaPresse da fonti vicine al dossier, il responsabile europeo, Hans Henri Klug, sarebbe in pronto a ritirare le deleghe all'attuale vice presidente della sezione europea, Ranieri Guerra.

Il giallo del report sparito

Sin dall'inizio, come ricostruito nel Libro nero del coronavirus (clicca qui), l'Organizzazione mondiale della sanità non ha fatto altro che fare passi falsi nella gestione del coronavirus. C'è il tweet del 14 gennaio in cui nega la trasmissione del virus da uomo a uomo. Ci sono le inesattezze contenute nel report redatto dopo aver mandato i propri delegati a Wuhan per capire contro quale nemico avevamo iniziato a combattere. Ci sono pacchi di documenti sull'uso delle mascherine che non hanno fatto altro che creare malintesi e imbarazzi. E poi ci sono le ombre che, come già anticipato nei giorni scorsi dal Giornale.it, hanno portato i nomi dei vertici di Ginevra a finire non solo sul tavolo dei magistrati bergamaschi, ma anche su quello di altre procure del Belpaese. Nel mirino degli inquirenti ci sarebbe il rapporto intitolato Una sfida senza precedenti: la prima risposta al Covid-19. A incuriosire inizialmente era stata la frettolosa cancellazione dal sito dell'Oms dopo essere stato messo online solo poche ore prima. Il perché di questo passo indietro potrebbe essere spiegato da alcuni passaggi scottanti. Tra questi il mancato aggiornamento del "piano pandemico". Nonostante le normative europee ed internazionali, l'Italia si è trovata ad affrontare la pandemia con linee guida vecchie che risalivano a quattordici anni fa.

Lo scontro con la procura

Per vederci chiaro lo scorso 5 novembre ha convocato Guerra per una audizione. Il direttore aggiunto dell'Oms si è presentato davanti ai pm, ma "a titolo personale". Questa presa di posizione ha probabilmente iniziato a far sgretolare il muro di silenzi che si è costruito attorno al palazzo di Ginevra. Tra le accuse che gli vengono mosse c'è anche quella di aver fatto pressioni per cancellare il rapporto. A inchiodarlo ci sarebbero anche delle mail che Report ha reso pubbliche e su cui ora balla una querela. "Se anche Oms si mette in veste critica non concordata con la sensibilità politica del ministro che è certo superiore alla mia non credo che facciamo un buon servizio al Paese" , avrebbe scritto. "Ricordati che hanno appena dato 10 milioni di contributo volontario sulla fiducia e come segno di riconoscenza per quanto fatto finora, dopo sei anni di zero" . Cosa c'è davvero dietro al rapporto censurato? Cosa ha spinto l'Oms a spubblicarlo in fretta e furia? Il ministro della Salute Roberto Speranza ne era davvero a conoscenza? Ma soprattutto: perché non è mai stato aggiornato il piano pandemico? Se lo avessero fatto si sarebbe evitata l'ecatombe dello scorso marzo? Molto probabilmente sono queste le domande che i pm di Bergamo avrebbero voluto fare agli undici ricercatori dell'European Office for Investment for Health and Development di Venezia per vederci chiaro. Ma nei giorni scorsi i vertici di Ginevra hanno invocato l'immunità diplomatica, impedendo loro di presentarsi di fronte ai magistrati guidati dal procuratore Antonio Chiappani.

Il terremoto nell'Oms