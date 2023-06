Terrore a Nottingham: folle accoltella 3 passanti

Tre morti e tre feriti, di cui uno in condizioni critiche. Questo il bilancio della mattina di terrore in cui è precipitata ieri la città inglese di Nottingham. Un uomo di 32 anni, arrestato dalla polizia, è sospettato di aver provocato la carneficina, ancora non si sa esattamente per quale motivo. Quello che si sa al momento è che due delle vittime sono studenti dell'università cittadina e che la polizia mantiene sulla vicenda aperte tutte le piste, compresa quella terroristica. Ieri la città si è risvegliata con le strade bloccate e invasa dagli agenti alla ricerca di prove e testimonianze. Le prime due vittime sono state trovate accoltellate in Ilkeston Road, verso le 4 del mattino.

Un testimone ha raccontato ai giornalisti di aver sentito delle urla terribili e di aver visto dalla sua finestra «un uomo tutto vestito di nero con un cappuccio e uno zaino prendere un ragazzo e una ragazza e accoltellarli. Il tutto si è svolto nel giro di cinque, sei minuti». L'uomo ha detto di aver chiamato la polizia che è arrivata immediatamente e subito dopo sono intervenuti i paramedici che hanno tentato di rianimare la coppia per quaranta minuti, ma inutilmente. Poco dopo la zona è stata cordonata dalla polizia armata, che ha anche perquisito un'abitazione poco distante da dove sono state rinvenute le prime due vittime. Una terza, questa volta un uomo, intorno alla cinquantina, è stata trovata invece in Magdala Road.

Verso le 5.30 un van ha tentato di investire tre persone in attesa alla fermata dell'autobus. Le vittime si trovano tutte ricoverate all'ospedale e uno rimane in condizioni critiche. La polizia ritiene che gli incidenti siano collegati e che l'autore sia lo stesso. L'uomo alla guida del van, probabilmente rubato proprio alla terza vittima, è stato fermato subito dopo e si trova attualmente in custodia. Nessun altro al momento sembra essere coinvolto e gli investigatori stanno ora tentando di ricostruire il corso degli eventi e capire le motivazioni di un simile gesto. Nel tardo pomeriggio è stata la stessa università di Nottingham a confermare che due delle vittime erano suoi studenti, entrambe diciannovenni. «Siamo scioccati e devastati dalla notizia - si legge in un comunicato diffuso alla stampa - e i nostri pensieri vanno a alle loro famiglie e ai loro amici. Siamo consapevoli che questo incidente sarà causa di stress sia per lo staff che per gli studenti della nostra comunità». Il sindacato degli studenti ha confermato la cancellazione del ballo di laurea pianificato per lo stesso giorno e le autorità universitarie hanno messo a disposizione dei ragazzi un servizio di supporto psicologico. Ieri si è tenuta una veglia, organizzata dalla diocesi di St.Peter, a cui ha preso parte la maggior parte della comunità. «Nottingham è una città dove le persone vivono in armonia - ha dichiarato il presidente del consiglio comunale David Mellen - dove la gente lavora bene insieme. Questo scioccante incidente ha infranto quest'armonia e per questo vogliamo ritrovarci insieme».

Il Primo Ministro Rishi Sunak e il ministro degli Interni Stella Braverman sono rimasti costantemente informati sull'evolversi della situazione mentre messaggi di solidarietà e cordoglio ieri sono giunti anche dal presidente francese Macron, dall'arcivescovo di Canterbury e dai rappresentanti locali del Labour. Nella breve conferenza stampa tenuta ieri sera, il capo della polizia Kate Meynell ha sottolineato che le indagini continueranno anche nei prossimi giorni e che ora la città è nuovamente sicura, ma episodi come questi scuotono le persone nel profondo. «Nell'aria si respira ancora la paura - ha raccontato Emma ad una radio locale - Questa è una grande città, ma con una comunità piccola e quando accadono cose così rimani sconvolto. In futuro non voglio sentirmi impaurita quando cammino per le vie del centro».