Terrorizzano un treno col machete: presi 4 centrafricani

Due cittadini centroafricani di 22 e 25 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Lecco per aver terrorizzato a inizio luglio i passeggeri del treno regionale Milano-Lecco brandendo un machete. L'allarme era scattato quando un ragazzo che si trovava a bordo del convoglio Trenord aveva telefonato alla sala operativa della Questura di Lecco segnalando la presenza di uno straniero che stava minacciando i passeggeri con l'arma impropria. Gli agenti della Polizia Ferroviaria avevano raggiunto il treno che era stato fatto fermare alla stazione ferroviaria di Olgiate Molgora proprio subito dopo che i due centrafricani avevano rapinato un minorenne, procurandogli lesioni al volto con il machete. La refurtiva trovata addosso ai due stranieri, un telefonino e un borsello, era stata riconsegnata alla vittima, che era stata medicata sul posto dal personale sanitario. L'arma utilizzata per portare a termine il delitto, invece, era stata rinvenuta dai poliziotti, occultata tra due sedili all'interno del treno.

I poliziotti avevano tratto in arresto i due centrafricani che erano stati denunciati anche per interruzione di pubblico servizio dato che il treno aveva ripreso la regolare corsa con un ritardo di 180 minuti sulla normale tabella di marcia. Entrambi i giovani, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, sono finiti alla Casa Circondariale di Lecco.

In seguito a ulteriori accertamenti, era stato appurato che la banda di rapinatori era composta da un totale di quattro individui. Un terzo soggetto, anche lui giovane e straniero, inizialmente denunciato a piede libero, è stato successivamente tratto in arresto il 25 luglio, nel territorio di Riccione, a seguito di un'attività info-investigativa in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Lecco. L'ultimo componente del quartetto, che era riuscito a dileguarsi la notte dell'evento, è stato arrestato lo scorso 3 agosto ed è finito anche lui in carcere.

«Non ci può essere tolleranza verso chi delinque. Alla polizia di Lecco, alla Polfer e ai Carabinieri va un sentito ringraziamento per il consueto prezioso lavoro svolto. L'auspicio è di non rivedere tra 15 giorni questi criminali in libertà, pronti a delinquere nuovamente. Il nostro obiettivo prioritario è garantire un servizio efficiente e sempre maggior sicurezza sui treni e nelle stazioni», scrivono gli assessori regionali Romano La Russa (Sicurezza e protezione civile) e Franco Lucente (Trasporti e mobilità sostenibile).