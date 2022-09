Il Cav smaschera Renzi e Calenda: "Loro col Pd. Il vero centro è Forza Italia"

Lunga intervista rilasciata dal presidente Silvio Berlusconi al Giornale di Vicenza, durante la quale il Cavaliere ha ripercorso gli ultimi mesi della politica italiana, a partire dalla caduta del governo Draghi, per il quale il presidente di Forza Italia imputa ogni responsabilità al Movimento 5 stelle, sottolineando come il suo partito e la Lega, con atto parlamentare al Senato, abbiano chiesto " che il governo Draghi andasse avanti senza i 5 Stelle, sino alla fine della legislatura scelta logica e coerente, visto che i 5 Stelle che si erano ritirati dalla maggioranza da mesi e che per affermazione dello stesso Draghi, bloccavano l’attività dell’esecutivo ". Come rivelano anche le cronache politiche di quei giorni convulsi, infatti, Silvio Berlusconi ricorda che è stato " il Partito Democratico, che oggi ribalta la realtà, a rendere impossibile questa soluzione. Hanno addirittura tentato fino all’ultimo di ricostituire la vecchia maggioranza PD-Cinque Stelle ".

"Terzo polo? Ininfluente"

La fine del governo Draghi ha portato anche a nuovi assetti politici, che hanno a loro volta generato la nascita del Terzo polo, che mira all'elettorato di Forza Italia. Velleità destinate a restare tali, secondo Silvio Berlusconi, che spiega come " Quel cosiddetto centro sarà una piccola parte dell’opposizione guidata dal Pd ", perché " l’unico centro moderato che governerà il Paese e che determinerà le politiche dell’esecutivo per i prossimi 5 anni sarà quello costituito da Forza Italia ". Ed è anche in ragione di questo che Silvio Berlusconi esclude la possibilità di un sorpasso da parte di Calenda e Renzi ma, " se anche dovesse avvenire, non cambierebbe i termini della questione. Il cosiddetto Terzo polo, che in realtà è il quarto, perché se c’è un terzo polo sono i 5 Stelle, non vincerà alcun collegio e avrà comunque in parlamento una maggioranza sparuta e assolutamente ininfluente ".

Chi gli imputa di essersi alleato a una destra sovranista per il nuovo governo, il Cavaliere spiega che grazie alla presenza in politica di Forza Italia da ormai 28 anni, il " sovranismo ottuso e pericoloso " nel nostro Paese è " solo una frangia marginale ". Ovviamente, questo non implica un appiattimento della maggioranza, che al suo interno prevede diversi partiti con identità proprie. E, come ha sottolineato l'ex premier, " Tanto più forte sarà Forza Italia, quanto più marcato sarà il carattere europeista, atlantista, liberale, cristiano, garantista " del nuovo governo.

Economia e caro energia

E a proposito del nuovo governo e delle sue mosse, Silvio Berlusconi ha rimarcato ancora una volta come tutte le misure promesse " sono orientate a dare una formidabile spinta alla crescita ". Ma la spinta, come ha spiegato il Cavaliere, produce gettito e, quindi, " nel medio periodo le nostre riforme si copriranno da sole e la flat tax, facendo sparire ogni evasione come è successo nei 54 Paesi che l’hanno adottata, si applicherà anche su quella rilevante parte di Pil ch e oggi è sommerso ".

Ma uno dei problemi più grossi che il governo entrare sarà costretto ad affrontare è rappresentato dal caro energia, anche se è necessario che misure vengano adottate nell'immediato dal parte del governo ancora in carica mediante decreto, " per evitare che questi incredibili aumenti ricadano sulle imprese e sui cittadini ". Quello di Silvio Berlusconi è un appello al buon senso, perché senza un intervento " Rischiamo una raffica di chiusure, di riduzioni del personale, di ulteriori aumenti dei prezzi al consumo, di famiglie che devono scegliere tra fare la spesa o pagare le bollette ". Le cause di questo disastro, il Cavaliere le riconduce a un periodo ben precedente a quello della guerra in Ucraina, perché " nel 2011 la nostra dipendenza dal gas russo era scesa dal 35% al a9,9%. Tre anni dopo, il governo Letta l’ha fatta risalire fino al 45,4% ". Pr arrivare ai livelli di oggi, dove l'Italia è costretta a larghe importazioni per la mancanza di tutte quelle infrastrutture, come i rigassificatori, bloccati dalla sinistra.

Conflitto in Ucraina