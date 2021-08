Come ti smonto tutte le fake news, Vaccini, l'Iss lancia l'operazione verità. "Efficaci e sicuri"

Nel derby vero contro falso non dovrebbe esserci partita. Da un lato la ricerca, dall'altro la suggestione. Da un lato i fatti, dall'altro il sentito dire. Da un lato luminari, dall'altro ciarlatani e venditori di misture magiche. In un mondo perfetto nell'anno di grazia 2021 non ci sarebbe nemmeno bisogno di mettere i due mondi (scienza e fantascienza) a confronto. Ma, ehi, un mondo perfetto questo non è, e tanto meno lo è l'Italia. E per questo l'Istituto superiore di sanità si è messo a smontare pezzo per pezzo le teorie dei No Vax, in un report pubblicato poche ore fa. Ecco obiezioni e confutazioni.

1. Il vaccino anti-Covid è stato prodotto troppo velocemente, non se ne sanno gli effetti.

«Il sistema di farmacovigilanza per i vaccini contro il Sars-CoV-2 - scrive l'Iss - è lo stesso di tutti gli altri farmaci e vaccini già approvati in precedenza». Eventuali possibili eventi avversi, se viene dimostrata la relazione causale con la vaccinazione, vengono «aggiunti all'elenco delle elezioni avverse elencate nelle schede informative».

2. I vaccini anti Covid sono sperimentali.

No. Hanno completato tutti i passaggi della sperimentazione necessari per l'immissione in commercio in termini di qualità, sicurezza ed efficacia, anche se il percorso di sviluppo è stato accelerato a causa dell'emergenza mondiale.

3. I vaccini provocano l'infezione.

Sia quelli a mRna (Pfizer e Moderna) sia quelli a vettore virale (Vaxzevria e Janssen) introducono nell'organismo «informazioni per produrre frammenti della proteina che il virus usa per agganciare la cellula». Non viene quindi utilizzato il Sars-CoV-2 vivo e infettante.

4. I vaccinati sono contagiosi.

L'efficacia dei vaccini non è del 100 per cento. I dati dimostrano che il vaccino però «protegge dalle conseguenze peggiori della malattia, dal ricovero al decesso, oltre 9 persone ogni 10 vaccinate».

5. Effetti collaterali e decessi vengono tenuti nascosti.

No. I dati della farmacovigilanza sono resi pubblici dall'Aifa e dall'Ema.

6. Il vaccino causa infertilità e aborti.

No, non c'è alcuna evidenza scientifica di questo.

7. Il vaccino modifica il Dna.

No. I vaccini anti Covid si limitano a fornire istruzioni alle nostre cellule ma non interagiscono con il codice genetico.

8. Il vaccino causa trombosi e miocarditi.

Si tratta di rarissimi effetti avversi della vaccinazione. Tutte le agenzie regolatorie internazionali sostengono che il rapporto benefici-rischi è nettamente a favore dei primi. E del resto tutti i farmaci possono avere effetti collaterali.

9. I produttori di vaccini e i medici fanno firmare il consenso per evitare responsabilità.

Il consenso informato è pratica usuale di ogni atto medico.

10. Perché vaccinare gli under 20 che non si ammalano gravemente né muoiono?

Anche tra i giovani c'è il rischio di sviluppare sintomi anche gravi. E poi va limitata la circolazione del virus anche per proteggere i soggetti più fragili.

11. Vaccinarsi è inutile, escono sempre nuove varianti.

Le varianti emergono perché il virus, replicandosi, tende a mutare. Ridurre la sua circolazione è l'unico modo per limitare anche le varianti.

12. D'estate il virus scompare, inutile quindi vaccinarsi o indossare le mascherine.

Certo, il virus circola meglio in ambienti chiusi, ma anche negli ambienti esterni è necessario.