TikTok guadagna tempo, il tycoon pensa alla proroga di 90 giorni

TikTok si spegne, almeno momentaneamente, negli Stati Uniti. Da oggi l'app TikTok sospende le sue attività dopo la conferma del bando da parte della Corte Suprema Usa, a meno che l'amministrazione di Joe Biden non rassicuri Apple, Google e altri provider.

«Le dichiarazioni rilasciate dalla Casa Bianca e dal dipartimento di Giustizia non sono riuscite a fornire chiarezza e le garanzie necessarie ai fornitori di servizi» quali Google e Apple, appunto, che sono «parte integrante del mantenimento di TikTok per i 170 milioni di americani» utenti del social, afferma la società. La sentenza unanime dei nove saggi ha stabilito che la legge approvata dal Congresso non viola i diritti di libertà di parola, e la cessione «è necessaria per affrontare le preoccupazioni di sicurezza nazionale ben supportate in merito alle pratiche di raccolta dati di TikTok e alla relazione con un avversario straniero». Una decisione che ha inferto un duro colpo alla piattaforma e ha creato incertezza su cosa accadrà quando il divieto entra in vigore.

La Casa Bianca ha affermato che Joe Biden non applicherà il bando, rinviando la questione al presidente entrante Donald Trump. E anche il dipartimento di Giustizia ha osservato che l'applicazione della legge «sarà un processo che si svolgerà nel tempo», un potenziale segnale che non intende dare corso la legge per ora.

Parlando a Nbc News, il tycoon spiega che concederà «molto probabilmente» a TikTok un'estensione di 90 giorni per evitare il divieto, pur precisando di non aver preso una decisione definitiva. Una proroga di tre mesi «è certamente un'opzione che prenderemo in considerazione. Dobbiamo esaminarla. Se deciderò di farlo, lo annuncerò lunedì», precisa Trump.

L'estensione è un'ipotesi consentita dalla legge se si verificano specifiche condizioni, ma essendoci un lasso di tempo di ventiquatt'ore tra l'entrata in vigore del bando e il giuramento del neo presidente, l'app potrebbe rimanere oscurata per tutto oggi.

Nel mondo, il social della cinese ByteDance ha un miliardo e mezzo di utenti attivi mensili, è disponibile in 170 paesi e in 70 lingue. I suoi video brevi, poi copiati da Instagram e YouTube, hanno conquistato giovani e influencer, e secondo Sensor Tower è la piattaforma che ha il maggior coinvolgimento in assoluto, con gli utenti che ci trascorrono in media 34 ore al mese a livello globale.

Secondo Bloomberg, la società madre vale 225 miliardi di dollari, mentre il valore di TikTok si aggirerebbe intorno ai 100 miliardi con l'algoritmo (la formula segreta della piattaforma), tra i 40 e i 50 miliardi senza.