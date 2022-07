Timing e numeri della crisi: ecco cosa succede da mercoledì

Domani sarà il giorno della verità. Mentre le trattative si susseguono sotto traccia e in maniera molto frenetica, la conferenza dei capigruppo del Senato ha stabilito le tempistiche della crisi.

Domani Mario Draghi parlerà domani a Palazzo Madama dalle 9,30, ma un'ora dopo la seduta verrà sospesa per una mezz'ora per dare la possibilità al premier di recarsi a Montecitorio per consegnare le sue comunicazioni scritte. Alle 11, una volta rientrato in Sento, inizierà la discussione generale che durerà per cinque ore. Subito dopo le repliche, verso le 18,30 inizierà "la chiama" per la fiducia. I senatori dovranno sfilare uno alla volta davanti al banco della presidenza per esprimere il proprio voto ad alta voce. Le operazioni di voto dovrebbero, dunque, terminare nel giro di un'ora.

Il giorno seguente, dopo la lettura del verbale della seduta precedente, a Montecitorio, alle 9, avrà inizio la discussione generale sulle comunicazioni di Draghi. È previsto che il dibattito finisca verso le 11,30 con la replica del premier. Le dichiarazioni di voto termineranno alle 13,45 e, poi, inizierà la votazione sulla fiducia. Intorno alle 15,30 arriverà il risultato finale di questa lunga due giorni e sapremo se Draghi proseguirà la sua azione politica da presidente del Consiglio oppure se consegnerà le sue dimissioni (stavolta irrevocabili) nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Allo stato attuale, se il M5S dovesse uscire dal governo, il governo Draghi otterebbe ugualmente la fiducia, sia alla Camera sia al Senato. A Montecitorio, infatti, il gruppo dei pentastellati vanta 104 deputati, un numero non piccolo, ma neppure decisivo. Il governo, senza considerare altre eventuali scissioni dal parte dei governisti grillini, disporrebbe di una maggioranza di 450 deputati così ripartiti: i leghisti (131), il Pd di Enrico Letta (97), gli azzurri di Forza Italia (82), i dimaiani di Insieme per il Futuro (53), i renziani di Italia Viva (30), i totiani di Italia al Centro (11), Coraggio Italia (11), LeU (9), Azione (7), Centro democratico (5), Maie (5), Noi con l'Italia (5) e il gruppo delle Minoranze linguistiche (4). Le opposizioni contano 61 voti: i 37 deputati di Fratelli d'Italia, 15 ex grillini che ora si trovano al gruppo Misto, non sono iscritti a nessuna componente e di volta in volta decidono se appoggiare o non sostenere le misure portate avanti dal governo.

Anche a Palazzo Madama il governo avrebbe i numeri per andare avanti anche qualori i 61 senatori del Movimento Cinque Stelle non votassero la fiducia. Senza considerare i sei senatori a vita che non sempre partecipano a ogni votazione, il governo potrebbe contare su 204 voti di fiducia così ripartiti: Lega (61), Fi (51), Pd (39), Italia Viva (15), Insieme per il futuro (11), Autonomie (6) e 21 senatori su 39 che aderiscono al gruppo misto (le componenti di Leu, Azione/+Europa, Italia al Centro, Noi con I'Italia, Noi di Centro). All'opposizione troviamo i 21 senatori di Fratelli d'Italia e 13 di Uniti per la Costituzione, C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro), gli ex grillini di Alternativa e altri formazioni minori di estrema sinistra. Solo nel 1994 l'allora presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi si dimise, pur avendo i numeri, proprio mentre si svolgeva il dibattito parlamentare su una mozione di sfiducia. L'allora presidente Scalfaro sciolse le Camere, senza però accettare le dimissioni di Ciampi che rimase in carica per il disbrigo degli affari correnti.