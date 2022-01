"Tocca a Crùcioli...". E c'è la gaffe prima del voto

La prima chiama per l'elezione del prossimo presidente della Repubblica inizia con i primi inciampi "di colore". A compierli è stato un segretario di presidenza, che ha pronunciato in maniera sbagliata la chiama di due grandi elettori. Nell'Aula del Parlamento in seduta comune scorrono i nomi durante l'appello dei grandi elettori del capo dello Stato e, una volta arrivato il turno del senatore Mattia Crucioli, si è verificato l'errore. Un ulteriore equivoco di pronuncia c'è stato su Albert Laniece, senatore dell'Union Valdotaine.

Gli errori di pronuncia

Un segretario di presidenza ha chiamato " Crùcioli " piuttosto che " Cruciòli ". L'accento di chi legge è caduto sulla "u" commettendo così uno sbaglio. A quel punto è risuonata la voce della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati che - seduta accanto al presidente della Camera Roberto Fico - con una certa nonchalance ha corretto la pronuncia con " Cruciòli ", che è stata poi prontamente ripetuta da chi fa l'appello. Un analogo intervento in soccorso "fonetico" della seconda carica dello Stato è arrivato quando è stata la volta di Albert Laniece, senatore dell'Union Valdotaine, letto come scritto in italiano e non con la dovuta pronuncia francese.

Chi è Mattia Crucioli

Mattia Crucioli è stato eletto nelle fila del Movimento 5 Stelle. Il senatore ha poi tagliato i ponti con il gruppo grillino in seguito alla decisione del M5S di votare la fiducia al governo guidato da Mario Draghi. Il sostegno a un esecutivo di questo genere non era andato giù a Crucioli, che fin da subito aveva annunciato l'intenzione di dare vita a un nuovo gruppo parlamentare " perché fare opposizione come atomi dal Misto è più complicato ". Inoltre in questi mesi è stato tra i principali contestatori del green pass, reputato uno strumento inefficace a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.