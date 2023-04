La toppa anti Xi e la resistenza dei piloti di jet di Taiwan

È corsa a Taiwan per comprare alcune toppe, rese popolari dai piloti dell'aeronautica, che raffigurano un orso nero di Formosa (il nome che i portoghesi diedero all'isola) mentre sferra un pugno a Winnie-the-Pooh - che rappresenta il presidente cinese Xi -, come simbolo provocatorio della resistenza dell'isola ai giochi di guerra cinesi. Lo riporta il Guardian, sottolineando che Alec Hsu, che ha disegnato la toppa, la vende nel suo negozio dall'anno scorso. Ma ha notato un picco negli ordini dopo che sabato l'agenzia di stampa militare di Taiwan ha pubblicato una foto della toppa sul braccio di un pilota che ispeziona un jet da combattimento.

Diverse navi della Marina cinese hanno proseguito ieri l'addestramento al combattimento nei pressi di Taiwan, al termine dei tre giorni di esercitazioni militari indette da Pechino come rappresaglia per l'incontro della settimana scorsa, in California, tra la presidente dell'isola, Tsai Ing-wen, e lo speaker della Camera dei Rappresentanti Usa, Kevin McCarthy. Obiettivo, secondo una nota diffusa dalla tv statale Cctv: «Testare le capacità di comando organizzativo dei comandanti a tutti i livelli e l'efficacia in combattimento di armi ed equipaggiamento». La nave Xuzhou - specifica il comunicato diffuso on line con un video di un minuto dedicato agli addestramenti - ha effettuato pattugliamenti di prontezza al combattimento a est di Taiwan e conduce addestramento di difesa aerea e anti-missile, mentre la nave militare Xian ha condotto un addestramento di attacco missilistico.