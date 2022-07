Salvini chiede più sicurezza. E Casarini lo insulta

Caduto il governo e sciolte le Camere, ora è tempo di campagna elettorale. I partiti avranno 70 giorni per convincere gli italiani a votarli e così nessuno ha perso tempo, in quella che a memoria è la prima campagna elettorale estiva per elezioni autunnali. Il 25 settembre si torna alle urne per rinnovare il parlamento e da lì uscirà la nuova formazione di governo del nostro Paese, pertanto è naturale che i partiti, in questa campagna flash, puntino dritti su quelli che sono i loro cavalli di battaglia. Lo fa la sinistra e lo fa la destra ma, in quest'ultimo caso, s'alzano subito gli insulti. Il primo destinatario di una reazione scomposta da parte della sinistra è Matteo Salvini, attaccato da Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans per aver chiesto maggiore sicurezza per l'Italia.

" Tornare a difendere i confini italiani dopo i ripetuti fallimenti della Lamorgese: lo farà il prossimo ministro dell'Interno. Voi che ne dite Amici? ", ha scritto Matteo Salvini in un post pubblicato sui social con l'immagine di uno sbarco. Un tema che sarà parte del programma della Lega e di Fratelli d'Italia nelle prossime elezioni, seguendo anche le richieste di larga parte del Paese che chiede un maggiore controllo e selezione per gli ingressi, al pari di ciò che avviene negli altri Paesi europei. Ma la volontà di rendere l'Italia un Paese con più sicurezza, anche aumentando i controlli sulle coste contro l'invasione dal mare, non è andata già a Luca Casarini, capomissione di Mediterranea Saving Humans, parte di quella rete di navi ong che traghettano i migranti nel nostro Paese con la pretesa di un porto sicuro.