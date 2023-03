Un tourbillon che tocca le corde della scaramanzia

Richard Mille ci ha abituato ad interpretazioni dello strumento indicatore del tempo, prive di qualsivoglia riferimento a schemi tradizionali, costruite su di una sorta d'irriverenza finalizzata all'esercizio tecnico-estetico, a livelli elevatissimi. In tal senso, il brand si è ritagliato nell'Alta Orologeria, un ruolo a parte, ma in grado di stimolare eccezionalmente il percorso della tecnica orologiera tradizionale all'interno delle infinite, a quanto pare, possibilità offerte dalla tecnologia d'avanguardia. E, così, la Maison ha voluto proseguire sul filone «scheletrico» (in scia al RM 052 Tourbillon Skull), rendendo protagonista, nel caso del nuovo RM 66 Flying Tourbillon - edizione limitata a 50 esemplari -, la mano in oro rosso 5N, ma non in una classica posa idealmente visibile in una radiografia, bensì nell'atto di riprodurre il gesto delle «corna». Una visione dinamica legata al ben consolidato gesto scaramantico o al bonario insulto, comunque derubricato da qualsivoglia riferimento alla volgarità.

Non obbedendo a regole stilistiche che non siano le proprie, il brand evoca brillantemente lo spirito dirompente degli anni Sessanta e quello del rock'n'roll, correnti che esaltavano una vita vissuta fuori dai sentieri battuti, come mai prima di allora. Il gesto delle corna è rappresentato dall'indice e dal mignolo distesi, mentre l'ultima falange del pollice, che tiene il medio e l'anulare, è visibile dal retro dell'orologio: le cinque dita della mano sono state prima ricavate per fresatura, poi trasferite al maestro incisore per essere perfezionate a mano. Il lungo e meticoloso lavoro di bevellage e lucidatura esalta i contorni delle ossa e mette in risalto le giunture, con la loro finitura micropallinata.

In quanto alla cassa tonneau da 42,7 x 49,94 x 16,15 mm, lunetta e fondello sono in Carbon TPT, dal caratteristico aspetto damascato, mentre la carrure ospita dei montanti satinati in titanio grado 5 alternati a piani in oro rosso lavorati a motivo «Clous de Paris» lucidato (un tratto associabile alle cinture punk). La corona dinamometrica in titanio grado 5, a forma di ragno, abbraccia un rubino ed è avvolta da un anello antiscivolo in caucciù nero: un limitatore di coppia si disinnesta automaticamente quando la tensione della molla nel bariletto è ottimale. Riguardo al movimento del RM 66 (32,5 mm x 30,3 mm e spessore di 5,68 mm, 17 rubini, 72 ore di riserva di carica), a carica manuale, troviamo connotati tecnici ricorrenti nei meccanismi Richard Mille, quali ponti scheletrati e platina in titanio grado 5 brunito e bariletto a rotazione rapida con dentatura ad evolvente per migliorare la trasmissione della coppia, mentre inedito, per la Maison, è il tourbillon volante da 10,9 mm di diametro - la cui gabbia è fissata ad una sola estremità del proprio asse per consentire la migliore visualizzazione del meccanismo squelette -, posizionato al 12, all'interno del quale oscilla a 21.600 alternanze/ora, un bilanciere in Glucydur a spirale libera e ad inerzia variabile (4 viti di regolazione).

Il teschio e il richiamo all'RM 052 Tourbillon Skull lo si trova serigrafato su di una placca, sull'asse di rotazione del tourbillon. Sotto il profilo strutturale, l'RM 66 Flying Tourbillon ha richiesto 1.500 ore di ricerca e sviluppo e 9 mesi di lavoro: le estremità superiori degli indici sono a forma di plettro di chitarra ed in titanio, sostenuti da supporti dal medesimo tratto, in oro rosso, incastonati sulla flangia periferica.