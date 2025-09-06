Niente ambulanza. Muore dopo un'ora

Tragedia nel Gargano, in Puglia. Una donna di 76 anni è morta lungo la strada che da Vieste (Foggia) porta a San Giovanni Rotondo mentre la figlia la stava accompagnando in auto nell'ospedale Casa Sollievo della sofferenza perché tra Vieste e Peschici nessuna ambulanza era disponibile e dopo avere atteso oltre un'ora al pronto soccorso di Vieste, dove non sarebbe stata rilevata la gravità della situazione. La denuncia è arrivata tramite una lettera aperta da Pasquale Ciuffreda, il figlio della donna. Stando al suo racconto, quando la mamma si è sentita male e lui ha chiamato il 118, gli è stato riferito "che tutte le ambulanze di Vieste erano occupate". "Dovevamo aspettare quella di Peschici - racconta Pasquale - il cui personale però ci ha poi consigliato di trasportarla in pronto soccorso a Vieste". Qui non c'era nessun medico che potesse visitarla e il personale presente ha consigliato di riportarla il giorno seguente se le condizioni si fossero aggravate. La figlia della donna si muove allora verso San Giovanni Rotondo. Venti minuti dopo, la morte. "Lungo una strada, nei pressi di Baia delle Zagare. In mezzo al nulla". "Nelle prossime ore - annuncia l'avvocato della famiglia, Pasquale Chionchio - presenteremo denuncia in sede penale e civile. Chiediamo di accertare eventuali responsabilità".

"Una morte inaccettabile - aggiunge il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti all'Ansa - Perché, se le ambulanze erano impegnate, non è stato attivato l'elisoccorso dopo che è stato anche siglato un protocollo per l'utilizzo anche per codici arancioni?".