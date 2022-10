"Il crollo della diga...". La clamorosa gaffe della Serracchiani sul Vajont

Vicepresidente del Partito Democratico e capogruppo uscente alla Camera dei deputati, Debora Serracchiani è tra i volti di punta del mondo dem. Dopo la debacle del 25 settembre, ha subito preso la parola e ha promesso al centrodestra un’opposizione senza sconti. Ma non solo. Ha confermato che il Pd vigilerà sui diritti civili e sociali, ipotizzando chissà quale pericolo. Ma la distanza dal suo Friuli Venezia Giulia - regione che ha governato dal 2013 al 2018 - si fa sentire: la figuraccia sul disastro del Vajont non lascia spazio a dubbi.

La figuraccia di Debora Serracchiani

Ieri la Serracchiani ha voluto ricordare il disastro del Vajont del 9 ottobre 1963. “Non dimentichiamo le vittime e la catastrofe di 59 anni fa con il crollo della diga del Vajont, una tragedia in cui persero la vita oltre 2000 persone. Una ferita per il FVG e per l’Italia intera” , le sue parole su Twitter. Una clamorosa (e doppia) gaffe per la dem.

La Serracchiani, infatti, ha citato il presunto crollo della diga. Ma le cose andarono diversamente: la diga rimase in piedi, a franare fu la montagna. Da lì, le inondazioni che cancellarono i nuclei abitati. Ma la gaffe della neo eletta Pd non è terminata qui. “Una ferita per il FVG” , ha detto la Serracchiani, una specie di appropriazione del ricordo. Ma a pagare il prezzo più caro della tragedia fu Longarone, provincia di Belluno. E no, Belluno non è in Friuli Venezia Giulia.

La topica non è passata inosservata e nelle ultime ore la Serracchiani è stata sommersa dalle critiche. Ecco una carrellata di repliche tra serio e faceto: “Serracchiani è comunque più brava come storica che come politica”, “Perfetta rappresentazione della classe dirigente dell'Italia in tutta la sua ignoranza e approssimazione”, “L'hai ricostruita tu la diga che non è mai crollata, lo hai fatto quando eri presidente di Regione? Che vergogna” .

Le scuse per la gaffe