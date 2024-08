Pisa, rogo in appartamento. Una vittima: ha solo 4 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia a Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa, dove è divampato un incendio in un appartamento al secondo piano di un edificio in pieno centro. Una bambina di quattro anni ha perso la vita, mentre altre cinque persone - tra cui tre bimbi e una donna incinta - sono state salvate.

Le fiamme si sono propagate con molta velocità all'interno dell'abitazione, tanto che all'arrivo dei vigili del fuoco, accorsi dal comando di Pisa con diverse squadre, avevano già irrimediabilmente interessato diverse stanze. Una squadra ha immediatamente pensato a far evacuare le cinque persone residenti nell'appartamento attiguo a quello interessato dal rogo. Si tratta di tre bambini e due adulti, tra cui una donna incinta.

La seconda squadra ha invece provveduto a spegnere l'incendio.

Mentre erano in corso le operazioni di spegnimento è stata rinvenuta una bambina priva di sensi. La piccina, così come le altre persone tratte in salvo solo pochi attimi prima, è stata affidata alle cure del personale del 118 intervenuto sul posto con diverse ambulanze. Ma, nonostante le disperate manovre nel tentativo di rianimarla, e il trasporto d'urgenza all'ospedale di Empoli (Firenze) per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Sul luogo dell'incendio

sono intervenuti anche i carabinieri che, insieme ai vigili del fuoco, dovranno accertare le cause del rogo e ricostruire la dinamica di questo orribile incidente dove una povera bambina ha perso la vita in un modo atroce.