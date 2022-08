"Draghi ha fatto cadere Draghi". Travaglio nella bufera

Bufera su Marco Travaglio per le sue ultime dichiarazioni a CartaBianca. Invitato a commentare la situazione politica attuale e la campagna elettorale, il direttore de il Fatto Quotidiano torna a parlare della caduta del governo quando Bianca Berlinguer gli chiede quali siano state le cause della fine dell' esecutivo.

"Draghi ha fatto cadere il governo Draghi"

" Io credo che il governo sia caduto soprattutto perché Draghi voleva scappare da quando tentò di fuggire al Quirinale a gennaio ", attacca il giornalista. " Draghi ha tentato la fuga al Quirinale a gennaio, gli è andata male ed è rimasto lì. Sperava di andarsene a febbraio, e gli è scoppiata la guerra in mano. Quindi ha trovato il modo di andarsene a luglio quando, come tutti ricordiamo (anche se nessuno lo aveva notato al momento) chiese la fiducia mentre insultava i partiti che avrebbero dovuto dargliela. Stava dicendo loro, implicitamente, non datemela " aggiunge.

Insomma, un giudizio davvero molto duro quello di Travaglio, che sembra scaricare tutto addosso all'ex presidente della Bce. Le dichiarazioni del giornalista, però, hanno provocato una decisa reazione sui social, e non sono mancati insulti e messaggi al vetriolo.

La bufera su Twitter

Oltre alle risate, alle gif animate e alle faccine che esprimono incredulità, diversi utenti non hanno mancato di esprimere il proprio parere nei confronti del giornalista de Il Fatto. "Fa schifo. Sfacciataggine. A schiaffi" , è uno dei primi commenti sotto al video di CartaBianca. E ancora: "Ti stimo così tanto che ti applaudirei per ore. Con la tua testa in mezzo. E due mattoni in mano".

C'è chi poi prende di mira direttamente il Movimento 5Stelle: "I 5s sanno solo dire questo". “ Ma Travaglio ha cominciato pure a bere? ”, attacca qualcuno. “ È un disonesto, intellettualmente parlando, e lo dimostra ogni volta che apre bocca ", commenta un altro.

" Questa distorsione della realtà (o fake news) è necessaria a chi ha fatto cadere Draghi, perché l'opinione pubblica non ha affatto gradito e nessuno vuole apparire responsabile. Ma le cose sono avvenute alla luce del sole e non erano difficili da interpretare " è il lungo post di un utente.

" O il travagliato è andato di melone, oppure testa il ritardo cognitivo delle sue cheerleaders ", afferma un altro. "Un giorno la scienza scoprirà cos'ha colpito Travaglio negli ultimi anni " rincara la dose un utente.

E gli insulti proseguono. " Travaglio, di nome e di fatto....una garanzia " è il commento di qualcuno. " Travaglio cova invidia, odio e rancore, che riversa a valanghe su poveri malcapitati di turno, oltre ad essere filorusso e a diffondere bufale. Si può annoverare tra i personaggi peggiori dei nostri tempi " dice un altro. E c'è chi addirittura invoca il Tso.