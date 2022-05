Travolta dal treno Il marito di Raffaella: "Non si è suicidata"

Non credono al gesto estremo e non si rassegnano di fronte alla prima ipotesi emersa i familiari della insegnante 55enne Raffaella Maietta, investita e uccisa il 5 maggio da un treno della linea regionale alla stazione di Marcianise (Caserta).

Proprio per vederci chiaro il marito e i due figli della donna hanno dato mandato agli avvocati perché presentino un esposto alla Procura. Sembra che la 55enne si sia suicidata, tanto che la Procura, che ha aperto un fascicolo, ha dato subito il nulla osta per i funerali ritenendo non necessaria l'autopsia. Ma il marito Luigi e i due figli della docente, Tommaso e Katia di 30 e 28 anni, chiedono che le indagini proseguano e la salma venga sequestrata. «Mia moglie - dice Luigi - non ha mai dato nella sua vita segni di squilibrio, era un soggetto ansioso, certamente, ma questo non significa che non amava la vita, la nostra famiglia, i nostri figli». I familiari chiedono soprattutto alla Procura di far luce sulle due ore - dalle 6.30 alle 8.30 di giovedì mattina - in cui la situazione è precipitata in modo che nessuno si attendeva. Qualcosa deve essere accaduto visto che la donna ha parlato via chat con il figlio per pochi minuti, quando solitamente si trattiene mezz'ora. E alla stazione è stata vista attraversare a piedi i binari mentre passava il treno, quindi alcune persone hanno gridato e il treno si è fermato. A quel punto Raffaella è tornata indietro e si è seduta su una panchina; se si fosse trattato di un tentativo di suicidio la circolazione doveva essere fermata, ed invece poco dopo, è arrivato un altro treno ed è successa la tragedia. Il pm per ora ha sequestrato i filmati delle telecamere della stazione ferroviaria sia prima che dopo l'investimento. I familiari chiedono che venga accertato se Raffaella sia scivolata sui binari o se abbia volontariamente superato la linea gialla. Ipotizzano anche che Raffaella possa essere stata istigata da qualcuno a suicidarsi.