I giudici "salvano" Conte. Ma il Movimento si disgrega

Fonti del Movimento 5 stelle hanno annunciato che il tribunale di Napoli " ha rigettato il ricorso " presentato dagli attivisti contro lo statuto e la leadership di Giuseppe Conte. " Abbiamo vinto ", dichiarano oggi alla luce della decisione, che pone fine a mesi di tensioni interne. Tuttavia, sebbene la legge sia dalla parte dell'ex presidente del Consiglio, ciò non elimina i malumori e lo scontento di chi non lo riconosce alla guida del Movimento 5 stelle.

Quella del tribunale di Napoli " è un'ordinanza molto ben motivata e articolata, sicuramente tocca tutti i punti nevralgici del ricorso e dà piene ragioni alle tesi del Movimento ", ha dichiarato l'avvocato Francesco Cardarelli, uno dei legali che ha assistito il M5s e Giuseppe Conte. I giudici della città partenopea hanno bocciato il ricorso presentato dagli attivisti campani contro il nuovo statuto e, di conseguenza, contro il voto che ha portato l'ex premier a capo del Movimento 5 stelle. Un disconoscimento in piena regola, che ha chiesto l'appoggio della legge, che non è arrivato, ma che non sana le rotture interne al partito, che in queste ore sta facendo i conti con la deludente batosta elettorale rimediata alle urne delle amministrative. Sono lontani i fasti del 2018 e degli anni precedenti, quando il Movimento raccoglieva ampi consensi. In Sicilia, che nell'ultimo periodo è stata una delle principali roccaforti del M5s, il partito di Giuseppe Conte è pressoché sparito, raccogliendo percentuali disastrose.