Tributi alla Regina, Bin Salman a Londra. Il Parlamento vietato ai delegati cinesi

Un'occasione per rafforzare le relazioni internazionali, come avrebbe sperato Elisabetta II. Ma anche un rischio di peggiorarle in un delicato momento per gli equilibri mondiali. I funerali della Regina lunedì a Londra saranno l'occasione per portare nella capitale capi di Stato e di governo da ogni angolo del pianeta e la neopremier Liz Truss, già tra oggi e domani, incontrerà a Downing Street il presidente americano Joe Biden, ultimo nei 6 colloqui previsti. La premier farà il punto con lui sulle crisi più scottanti, Ucraina in primis, dopo l'incontro di oggi con Jacinda Ardern (Nuova Zelanda) e Anthony Albanese (Australia) e domani con Justine Trudeau (Canada), Micheal Martin (Irlanda) e il presidente della Polonia Andrzej Duda.

Se i funerali del secolo saranno l'occasione per rinsaldare l'amicizia fra il Regno Unito e le altre nazioni - parteciperanno 2200 vip, le Famiglie reali di tutta Europa e non solo, i leader del mondo (500 figure di primo piano o i loro rappresentanti) - la lista degli invitati alle esequie di Stato stilata dal Foreign Office ha provocato le prime scintille diplomatiche. Dopo la protesta di alcuni storici deputati conservatori al neoministro degli Esteri James Cleverly per l'invito al presidente cinese Xi Jinping - accusato di aver messo al bando l'anno scorso 9 cittadini britannici, tra cui 7 parlamentari, per le denunce sui diritti umani degli Uiguri violati da Pechino - ieri la Camera dei Comuni ha vietato alla delegazione del governo cinese l'ingresso a Westminster Hall, dove fino a lunedì si trova il feretro di Elisabetta II, nel Palazzo del Parlamento su cui hanno autorità i Comuni e i Lord. I funerali si svolgeranno nell'Abbazia di Westminster e qui, dopo aver fatto sapere che Xi non parteciperà personalmente all'evento, potrà accedere la delegazione guidata dal vice presidente Wang Qishan.

Pechino non ha gradito il muro dei deputati inglesi. Dopo i commenti della Russia - esclusa insieme ad Afghanistan, Bielorussia, Myanmar, Siria e Venezuela e che ha accusato Londra di usare «una tragedia nazionale per scopi politici» - ieri è arrivata la Cina, che ha ricordato come la partecipazione alle esequie sia un tributo alla Regina ma ha rimproverato il Regno Unito tramite la portavoce degli Esteri, Mao Ning: «Dovrebbe rispettare il protocollo diplomatico e l'ospitalità».

Ancora incerta la partecipazione del principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, ai funerali. Mbs sarà a Londra per presentare le sue condoglianze, prima volta nel Regno Unito dall'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi nel 2018, di cui la Cia lo considera il mandante. La sua eventuale presenza in chiesa lunedì fa già discutere. Londra si consola con David Beckham, comparso giovedì notte alle 2 nella «queen queue», la fila di oltre 24 ore, che anche lui ha seguito per l'addio a Sua Maestà. Dopo la visita in Galles e le parole in gaelico - «Era nel cuore di mia madre» - stasera nella veglia al feretro il nuovo Re ha concesso al figlio Harry di indossare l'uniforme militare, privilegio e titoli tolti dalla Regina a causa dopo la sua rinuncia agli incarichi reali, nonostante l'impegno in Afghanistan. Un altro passo verso il disgelo.