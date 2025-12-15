Trump e lo spettro del voto di Midterm. "Alla Camera la maggioranza è in bilico"

Donald Trump ammette che il prossimo appuntamento politico potrebbe punire il suo partito. Il presidente americano ha espresso incertezza sul fatto che i Repubblicani manterranno il controllo della Camera alle elezioni di midterm del novembre 2026, perché alcune delle sue politiche economiche devono ancora avere pieno effetto.

Durante un'intervista con il Wall Street Journal, venerdì nell'Ufficio Ovale, il presidente ha sottolineato i suoi sforzi per assicurare investimenti multimiliardari negli Stati Uniti, sostenendo che quei fondi aiuteranno a trasformare l'economia americana. Ma ha riconosciuto di non poter prevedere se questo si tradurrà in guadagni politici per i Repubblicani il prossimo autunno. Alla domanda se i Repubblicani perderanno la Camera a novembre, Trump ha risposto: "Non posso dirlo. Non so quando tutti questi soldi entreranno in funzione". Il tycoon ha fatto notare che alcune previsioni indicano che potrebbe accadere nel secondo trimestre. Sebbene l'economia statunitense si sia espansa costantemente da quando Trump è tornato in carica, i benefici non sono stati percepiti in modo uniforme, sottolinea il Wsj.

La crescita dell'occupazione è stata lenta, la disoccupazione è aumentata leggermente e l'aumento dei prezzi di molti beni e servizi di uso quotidiano ha lasciato molti americani scettici sul fatto che la crescita riportata nei titoli rifletta la loro realtà economica quotidiana. Le preoccupazioni economiche avevano aiutato Trump a vincere le elezioni del 2024, ma gli elettori sono diventati più negativi riguardo alla gestione dell'economia da parte del presidente dal suo ritorno alla Casa Bianca.

Trump ha dichiarato che avrebbe ridotto i prezzi, pur sostenendo di aver già ottenuto dei cali. "Penso che, quando dovremo parlare delle elezioni, tra qualche mese, i nostri prezzi saranno in buona forma", ha detto Trump, accusando tuttavia i Democratici dell'inflazione. "Ho creato la più grande economia della storia. Ma potrebbe volerci del tempo perché le persone capiscano tutto questo", ha aggiunto il presidente. "Tutti questi soldi che stanno entrando nel nostro Paese stanno costruendo cose adesso: stabilimenti automobilistici, Intelligenza artificiale, tante cose.

Non posso dire come questo si tradurrà per gli elettori, tutto quello che posso fare è fare il mio lavoro", ha osservato il capo della Casa Bianca, convinto che i risultati della sua amministrazione potrebbe vedersi più in là nel tempo e che le elezioni di midterm potrebbero non fotografarli.