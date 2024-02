Tutte quelle "sfighe" dal lavoro alla famiglia. È un reality da incubo

Compriamo una casa per la vita che vogliamo, non per quella che abbiamo già. E l'attico a City Life di Chiara Ferragni, nel quale è entrata lo scorso novembre, a ben ripensarci, non ha mai contemplato Federico Lucia. Lei lo ha pagato, lei lo ha arredato, lei lo ha «postato»... di Fedez solo un paio di ciabatte e qualche joystick in giro. Qualche video a far da spalla ai figli Leone e Vittoria, qualche scatto mentre porta a spasso il cane.

Chiara ha scelto una casa da adulta per andare avanti, Fedez è tornato al Muschio Selvaggio (quello da cui non ha saputo difendere la moglie da Marco Travaglio). In mezzo, un sacco di grane. È dalla partecipazione al Festival di Sanremo dello scorso anno (momento che avrebbe dovuto consacrarla) che la vita della Blond Salad si è messa a scorrere al contrario. E da allora non c'è stata una sola circostanza in cui, voltandosi, si sia trovata accanto suo marito come avrebbe voluto. C'è chi dice che quando Fedez è stato male la seconda volta (il ricovero al Fatebenefratelli, l'intervento d'urgenza, le trasfusioni...) lei si sia presentata solo due giorni dopo e solo a favore di fotografi. Ma almeno si è presentata, ed è rimasta lì. Fedez se n'era andato dalla coppia ben prima di lasciare l'attico, domenica. Ha iniziato a venire meno ai patti di quell'unione che ha sempre odorato di palcoscenico proprio da Sanremo. Era il momento di Chiara e lui si è messo a fare il cowboy psichedelico facendosi baciare e ricambiando i baci in bocca del cantante Rosa Chemical. Così facendo aveva interrotto il sermone di Raiuno, aveva tolto la scena alla Ferragni, aveva dato al tutto uno stile imperdonabilmente diverso da ciò che Chiara aveva in mente. Tanto che quella sua moglie dai lineamenti disinfettati gli aveva lanciato uno sguardo strano, quello del postino davanti a un cane feroce «Ma cos'hai combinato?» gli aveva chiesto furente ma scegliendo comunque le parole da un repertorio anni Cinquanta tanto per rimarcare la differenza di stile. Senza contare che evidentemente le labbra di Chemical non hanno l'invidiabile qualità di non lasciarti addosso nessun ricordo. Perché da lì il copione tra i Ferragnez si è rotto. La diagnosi di tumore al pancreas di Fedez, l'operazione, la depressione post trauma. Un anno dopo la corsa al pronto soccorso, poi le critiche social per post di week end e vacanze un po' ebeti, fino all'ultimo crollo: quello per le accuse di truffa rivolte a Chiara. E ora l'annuncio della fine della loro unione (che se non altro toglierà l'attenzione dallo scandalo del Pandoro). Fine delle trasmissioni. I produttori annunciano che quella andata in onda è l'ultima stagione dei Ferragnez, perché la sceneggiatura è stata succhiata fino alla fine e i protagonisti non hanno più nulla da darsi a vicenda.

Come se Dio gli avesse fatto correre un dito lungo la schiena. Accordo interrotto, esclusiva finita. Chiara e la sua maestà sbiadita, Chiara che implora la misericordia (social e fiscale) che secondo molti neppure merita. Chiara che non ha più la forza di tenere su «questa cosa» tra lei e Fedez che in cinque anni ha dato tutto quello che poteva dare. «Sono piena di tutte le sfighe in questo periodo» ha detto in un video su Tik Tok in un vortice di comprensibile paranoia scaramantica. I Pandori, le bambole, gli occhiali... Certo i lavori hanno effettivamente iniziato ad andarle veramente male. E tra i tanti lavori, anche il matrimonio.