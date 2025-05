Il tycoon a ruota libera: "Rispettare la Carta? Non so..."

Ascolta ora 00:00 00:00

Donald Trump lascerà la Casa Bianca al termine del suo secondo mandato, ma allo stesso tempo non è così convinto che si debba rispettare la Costituzione degli Stati Uniti. Il presidente Usa parla a tutto campo in un'intervista con Nbc News, e come ormai di consueto, si lancia in una serie di affermazioni provocatorie.

«Non lo so» risponde il tycoon alla domanda se ritenga di dover rispettare la legge suprema del Paese, e lo stesso dice sulla richiesta se i cittadini, così come i non cittadini, meritino il giusto processo: «Non sono un avvocato. Non lo so» sottolinea, aggiungendo che un tale requisito significherebbe «che dovremmo avere un milione, 2 milioni o 3 milioni di procedimenti». Le sue parole contraddicono quelle del suo segretario di stato Marco Rubio, il quale il mese scorso ha affermato che «ovviamente» tutti gli americani hanno diritto al giusto processo, che generalmente richiede al governo di fornire un preavviso e un'udienza prima di intraprendere determinate azioni legali sfavorevoli.

Le aggressive mosse del comandante in capo per espellere gli immigrati irregolari alcuni senza il beneficio di un'audizione in tribunale hanno suscitato ampie critiche, ma Trump insiste sulla necessità di fronte a quella che ha definito «un'emergenza nazionale». «Abbiamo migliaia di persone che sono assassini, spacciatori tra i soggetti peggiori sulla Terra - ripete - Sono stato eletto per cacciarli da qui, e i tribunali mi impediscono di farlo». Per quanto riguarda invece l'ipotesi di candidarsi per un terzo mandato (chiaramente vietata dalla Costituzione), che ha ventilato in diverse occasioni, spiega di non prendere seriamente in considerazione l'idea. The Donald - che dopo la foto vestito da Papa ora fa circolare una sua immagine stile Jedi di Guerre Stellari (in occasione dell'anniversario del 4 maggio, lo Star Wars day) - a marzo ha dichiarato di «non scherzare» sulla candidatura per un terzo mandato, precisando senza fornire ulteriori dettagli che esistono «metodi» che lo consentirebbero. Il 22esimo Emendamento tuttavia stabilisce che «nessuno può essere eletto alla carica di presidente più di due volte» e modificare la Costituzione sarebbe un'impresa ardua, che richiederebbe una maggioranza dei due terzi in entrambe le Camere del Congresso e la ratifica di almeno 38 delle 50 legislature statali americane. «Non è qualcosa che intendo fare - afferma ora Trump a Nbc - Voglio vivere quattro anni fantastici e consegnarli a un grande repubblicano che prosegua l'opera». E alla domanda su chi potrebbe essere tale successore, evoca i nomi di Rubio e del suo vice JD Vance, un «uomo fantastico e brillante», e aggiunge che «abbiamo molte brave persone in questo partito». Il comandante in capo respinge le preoccupazioni sui prezzi e sull'incertezza economica, e si dichiara non preoccupato per un'eventuale recessione nel breve periodo: «Questo è un momento di transizione», chiosa, aggiungendo però che «faremo benissimo con il più grande boom economico della storia». Di fatto, il tycoon si prende il merito degli «aspetti positivi» dell'economia, frutto a suo parere delle politiche dell'attuale amministrazione, mentre quelli «negativi» derivano dalle azioni del predecessore Joe Biden, che ha fatto un «pessimo lavoro». «Sono riuscito a far scendere i prezzi» ribadisce, tornando a difendere la guerra commerciale che ha lanciato da quando è tornato in carica. In realtà la Federal Reserve ha rivisto al ribasso le sue previsioni, prevedendo una crescita inferiore, un'inflazione e una disoccupazione più elevate.

In ogni caso, Trump fa sapere che non rimuoverà Jerome Powell dalla carica di presidente della Fed prima della scadenza naturale del suo mandato, nel maggio 2026, definendo allo stesso tempo il banchiere centrale una persona «completamente rigida» e ripetendo l'appello ad abbassare i tassi di interesse.