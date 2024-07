Il tycoon in vantaggio anche nella raccolta fondi: 100 milioni in più in 3 mesi

Ascolta ora 00:00 00:00

Avanza nei sondaggi e pure nella raccolta fondi, sorpassando il presidente Joe Biden. A conferma di una posizione di forza sempre più solida in vista delle presidenziali di novembre, Donald Trump ha annullato quello che fino a pochi mesi fare era l'enorme vantaggio del presidente in carica dal punto di vista dei

fondi elettorali. Secondo un'nalisi comparata dei dati riportata dal Financial Times, i gruppi di raccolta fondi allineati con il candidato repubblicano hanno raccolto 431.2 milioni di dollari, 98.9 milioni in più di quelli pro-Biden che hanno raccolto 332.4 milioni di dollari.

Si tratta di un'avanzata confermata anche dai dati relativi al mese di giugno, presentati sabato alla commissione elettorale federale, che attestano che il mese scorso il partito repubblicano ha raccolto una somma record di 66 milioni, avendo quindi nelle casse 102 milioni, quasi il doppio di quanto aveva alla fine di maggio. Nettissimo è il distacco con i democratici che hanno raccolto a giugno 39 milioni di dollari e avevano a fine giugno 78 milioni nelle casse. E anche la campagna di Trump a fine giugno aveva nelle casse 285 milioni di dollari, sorpassando quindi quella di Biden che ne aveva 240. Un sorpasso molto significativo se si considera che fino a poco tempo fa il tycoon era sempre indietro su questo fronte, anche perché molti dei fondi raccolti finivano nelle spese legali delle sue tante cause. Ora Biden si trova non solo con meno soldi in cassa ma anche con lo spettro della fuga di molti grandi finanziatori del partito e della sua campagna, in questo momento di enorme incertezza con il numero di chi chiede pubblicamente al presidente di rinunciare alla corsa che cresce di ora in ora. Al momento sono 37 i democratici del Congresso, compresi due senatori, che hanno chiesto a Biden di fare un passo indietro.

Nei prossimi giorni le raccolte fondi proseguiranno intense. La vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, che potrebbe diventare la nuova candidata democratica se Biden si ritirasse dalla corsa per la Casa Bianca, ha raccolto più di due milioni di dollari in una raccolta fondi organizzata a Provincetown, nel Massachusetts. Anche la star della tv David Letterman sarà il protagonista di una raccolta fondi con il presidente americano e la moglie Jill, insieme al governatore delle Hawaii Josh Green, il 29 luglio a Martha's Vineyard, nel Massachusetts.

La campagna ha in programma almeno altri 10 eventi di raccolta fondi negli ultimi 10 giorni di luglio. Raccolta fondi e cena con il candidato repubblicano Trump il 28 luglio nel New Jersey, dove per sedere al tavolo con Donald si spenderanno 500mila dollari.