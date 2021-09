Uccisa una pallavolista: confessa il vicino

L'ha trovata lì morta, a terra, in un lago di sangue. Domenica sera in un appartamento a Calmasino di Bardolino in provincia di Verona, Chiara Ugolini, 27 anni, pallavolista, atleta e allenatrice di pallavolo della Volley Palazzolo, è stata ritrovata così, senza vita, dal fidanzato che viveva con lei.

Chiara si era trasferita qui nelle colline del Lago di Garda per vivere con lui e era impiegata nel locale del padre del compagno. Domenica avrebbe smesso di lavorare dopo pranzo, poi sarebbe dovuta rientrare al lavoro per le 18 ma qui non è mai arrivata. «La sto chiamando ma non mi risponde», ha detto il padre al figlio, il compagno di Chiara. Lei forse era già morta. Il compagno si è precipitato nella loro casa, ha aperto la porta e l'ha trovata lì, a terra, a pancia in giù, con una ferita in testa. Le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Verona si sono concentrate subito sui vicini di casa, sull'unico uomo che mancava all'appello.

L'unico che sarebbe dovuto rimanere in casa. Un 38 enne che abita al piano terra della stessa palazzina, pregiudicato, in affidamento in prova, e che sta scontando una pena per rapina. Quest'uomo poi è stato fermato nel cuore della notte mentre fuggiva in moto all'altezza di Firenze, lungo l'autostrada A1, in direzione Roma.

Nel corso della nottata avrebbe ammesso le sue responsabilità, anche se alcune dichiarazioni non collimano. Nel pomeriggio di domenica sarebbe entrato in casa della vittima furtivamente. Lei l'ha sorpreso e lì ci sarebbe stata una colluttazione. I carabinieri stanno indagando per capire il movente, se si tratta di un'aggressione a sfondo sessuale o di una rapina finita male.

Ieri in mattinata è giunta la notizia del fermo del presunto autore dell'omicidio.

Chiara Ugolini si era laureata all'Università di Padova, era una giocatrice di prima divisione e allenatrice delle giovanili della Volley Palazzolo. Molto stimata sia come atleta che come persona. La amavano in tanti, per il sorriso sempre presente sul suo viso e per la sua gentilezza d'animo. Le ragazze del mondo della pallavolo ancora non ci credono.

«La nostra Chiara Ugolini non è più tra noi si legge nel sito ufficiale della società sportiva Volley Palazzolo - una tragedia quella successa ieri. La nostra giocatrice della prima divisione e allenatrice di squadre giovanili, è stata trovata priva di vita in casa. Gli inquirenti stanno lavorando per capire come sono andati i fatti e assicurare i responsabili alla giustizia».