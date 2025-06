Ucciso a 18 anni per una lite in spiaggia. Fermato il coetaneo che lo ha accoltellato

Ascolta ora 00:00 00:00

Una lite tra ragazzi in spiaggia è finita in tragedia. Un 18enne è morto dopo essere stato accoltellato al torace al termine di un litigio per futili motivi scoppiato in una struttura balneare di Marina di Varcaturo, al confine tra i comuni di Giugliano (Napoli) e Castel Volturno (Caserta). L'episodio si è verificato poco dopo le 13 di ieri, la prima domenica d'estate dopo la fine della scuola.

Nicola Mirti è stato ucciso da due fendenti sferrati da un ragazzo poco più grande di lui, un 19enne che è stato fermato della polizia e portato in questura per essere interrogato. Soccorso da un'ambulanza e accompagnato al pronto soccorso del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, Nicola è morto dopo un'ora di agonia. Dopo il decesso, in ospedale, ci sono state scene di disperazione da parte di amici e parenti del ragazzo. La vittima, originaria di Mugnano, nel napoletano, stava trascorrendo una giornata di svago al mare su una spiaggia di Varcaturo, una località che si trova al confine tra Napoli e Caserta. Era con gli amici quando, per motivi ancora in corso di accertamento, ha cominciato a discutere con un giovane di 19 anni che ha incontrato tra la folla di bagnanti. Già lo conosceva e sembra che tra i due ci fossero stati già dei dissapori. Qualche parola grossa, qualche spintone.

Finché non è spuntata una lama e Nicola è stato raggiunto da due coltellate letali in pieno petto, che lo hanno lasciato agonizzante sulla sabbia, tra il fuggi-fuggi generale. Decisive, per l'individuazione del responsabile, le telecamere di videosorveglianza dello stabilimento.