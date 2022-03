Ucraina, spunta un nuovo "fan" di Putin. Scontro dentro il M5S

La Russia divide il M5S. La fronda filo-putiana si allarga dentro i Cinquestelle. Dopo Gabriele Lorenzoni, anche la deputata Enrica Segneri ha espresso i suoi dubbi sull'appoggio all'Ucraina.

La Segneri, nel corso della discussione sull'invio delle armi a Kiev, ha avuto uno scontro verbale con la collega Iolanda Di Stasio. "Provo un forte imbarazzo verso 'i pacifisti per la guerra' che ho sentito parlare in quest'aula e che si dovrebbero interrogare su quante vite umane si debbono ancora sacrificare per far sì che i 'pacifisti per la guerra' siano soddisfatti ", ha dichiarato la Segneri che, proprio oggi aveva rilasciato un'intervista a La Stampa, in cui invitava il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a non collegarsi con l'Aula di Montecitorio. "Molti che qui dentro si professano cristiani, si dovrebbero ispirare alle parole del Papa sempre, non a intermittenza ", ha concluso la grillina.

A quel punto, la collega Di Stasio è intervenuta "a nome del M5S" per prendere le distanze dalle sue parole in quanto la Segneri "ha detto delle inesattezze che non si possono lasciare passare" . Inesattezze che alimentano "un dibattito molto pericoloso tra due fazioni diverse" . La Di Stasio ha, dunque, subito stoppato ogni distinguo "perché c'è un popolo che ogni giorno sta subendo bombardamenti e noi non lo possiamo ignorare e non possiamo fare a meno di agire, davanti a questa situazione".

Gli altri grillini filo-Putin

La linea tracciata dai vetici del M5S, dunque, a differenza del passato, è chiaramente filo-atlantista. E, più passano i giorni e più si scoprono nuovi grillini ancora affascinati dalla Russia. Il primo è stato Vito Petrocelli, presidente della commissione Esteri del Senato, che ha votato contro la risoluzione del governo sull'Ucraina e ha deciso di non dimettersi. Il secondo è il già citato Lorenzoni, che aveva mostrato dei dubbi su quanto avvenuto all'ospedale pediatrico di Mariupol. Riguardo a questo episodio, la Seregni, dalle pagine de La Stampa, non solo ha difeso il collega, ma ha spiegato che quello di Mariupol è un caso di pura "propaganda" sia da parte della Russia sia dell'Ucraina.