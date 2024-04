Ue, indagato il deputato Krah: l'ombra dei fondi da russi e cinesi

La Procura di Dresda sta indagando sul candidato di punta dell'AfD (partito dell'estrema destra) Maximilian Krah (nella foto) alle prossime elezioni europee. Lo ha riferito la stessa procura, come riporta Berliner Zeitung, affermando che nei confronti di Krah sono state avviate le indagini preliminari. Nello specifico, Krah è accusato di corruzione di parlamentari attraverso presunti pagamenti da fonti russe e cinesi. Le indagini preliminari sono attualmente condotte unicamente per esaminare «se vi sia un primo sospetto di comportamento criminale in materia di corruzione di parlamentari».

Martedì la polizia tedesca ha arrestato un assistente di Krah: l'uomo è accusato di aver compiuto azioni di spionaggio per la Cina. Secondo le informazioni dell'emittente tedesca Ard il nome del collaboratore di Krah è Jian G.E; secondo le accuse, avrebbe trasmesso alla Cina informazioni relative alle operazioni parlamentari. Nello specifico, il procuratore generale federale accusa l'uomo di aver spiato il movimento di opposizione cinese. Il presunto agente si sarebbe offerto come informatore alle autorità tedesche circa 10 anni fa. All'epoca, però, era stato considerato inaffidabile e un possibile doppiogiochista per la Cina.

Ieri la Procura di Dresda ha comunicato che «ha avviato le indagini preliminari il 18 aprile 2024 in relazione a presunti pagamenti russi per il suo lavoro come membro del parlamento» come riporta il quotidiano tedesco Bild.

Inoltre la Procura di Dresda «sta conducendo una seconda indagine preliminare contro il deputato per presunti pagamenti cinesi per il suo lavoro come membro del parlamento». La Procura ha poi aggiunto che «queste indagini servono solo a verificare se sussista un primo sospetto di condotta criminale di corruzione. Ma non riguardano il procedimento avviato dalla Procura federale contro il cittadino tedesco Jian G.

, per presunta attività di agente dei servizi segreti.