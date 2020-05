Ue, Recovery Fund da 172,7 miliardi per l'Italia. Ma l'Olanda frena

750 miliardi di euro. A tanto ammonta il Recovery Fund proposto dalla Commissione europea di Ursula Von der Leyen, che prevede una quota maggioritaria per l’Italia di 172,7 miliardi, di cui 82 completamente a fondo perduto. I restanti 91 miliardi, invece, sotto forma di prestiti.

Il piano di rilancio dell’Europa, ribattezzato Next generation Eu, per affrontare l’emergenza sanitaria e la crisi economica continentali per colpa della pandemia di coronavirus, è stato inserito nel più ampio progetto di sostegno ai Paesi membri contenuto nel bilancio dell’Ue 2021-2027. La stessa presidente Von der Leyen ha così commentato il maxi-provvedimento: "Oltre ad essere solidali per superare la crisi immediata vogliamo proporre questo patto per investire nel futuro. Questo strumento aiuterà le aziende in difficoltà e sosterrà gli investimenti nelle tecnologie per permettere alle filiere di diventare maggiormente resilienti, anche in vista di crisi future" .

Quindi, la tedesca ha aggiunto: "È il momento di fare la cosa giusta. Settant'anni fa i padri fondatori hanno fatto il primo passo per creare un'Europa basata sulla pace e il benessere, mentre oggi dobbiamo scrivere un nuovo capitolo verso l'Europa della sostenibilità. Next Generation Eu dovrà permettere alle future generazioni di raccogliere i frutti seminati oggi; con il Recovery Fund vogliamo creare un'Europa diversa, per uscire da questa crisi e facendoci ispirare dagli ideali che hanno fatto nascere l'Unione europea" .

Per raggiungere i 750 miliardi di euro del piano di rilancio, l’Ue alzerà per un determinato periodo di tempo (non ancora definito) il tetto delle risorse proprie del bilancio comune al 2% del Pil europeo e andando sui mercati a finanziarsi. Inoltre, per reperire risorse Bruxelles propone di includere nuove entrate dalla tassazione sulle emissioni di Co2, sulle grandi multinazionali, sulla plastica e anche web tax.

Esulta l’asse franco-tedesco, ma anche la Spagna e l’Italia sorridono. Non sorridono invece i falchi olandesi dell’austerity e del rigore sempre e comunque; non a caso i Paesi Bassi di Mark Rutte hanno spento gli entusiasmi, mordendo il freno: "I negoziati saranno lunghi, le posizioni sono distanti" . L’ultima parola spetterà al Consiglio europeo: sarà una partita-battaglia decisiva.

Dicevamo del sorriso italiano per il Recovery Fund. Soddisfatto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che parla di "ottimo segnale di Bruxelles" . Sui propri profili social, infatti, il premier ha scritto: "Ottimo segnale da Bruxelles, va proprio nella direzione indicata dall’Italia. Siamo stati descritti come visionari perché ci abbiamo creduto dall’inizio. 500 mld a fondo perduto e 250 di prestiti sono una cifra adeguata. Ora acceleriamo sul negoziato e liberiamo presto le risorse" .

