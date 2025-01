Fiducia in ripresa. Export da record

Ascolta ora 00:00 00:00

A gennaio l'indice composito del clima di fiducia delle imprese è aumentato da 95,3 a 95,7. La crescita riguarda in particolare l'industria manifatturiera (da 85,9 a 86,8) e le costruzioni, (da 100,9 a 104,2). In calo, invece, la fiducia nei servizi di mercato (da 99,6 a 99,0) e nel commercio al dettaglio (da 106,9 a 106,5). Nel settore industriale, tutte le componenti degli indici mostrano segnali positivi. Il clima di fiducia segna dei consumatori segna un rialzo significativo da 96,3 a 98,2. La crescita riguarda soprattutto la percezione della situazione economica generale e delle prospettive future, con l'indice economico che sale da 96,1 a 101,3 e quello futuro da 93,3 a 96,1. Più contenuto l'incremento del clima personale (da 96,4 a 97,1) e di quello corrente (da 98,6 a 99,8). Dall'Istat arrivano anche ottimi segnali per il commercio estero. Dopo il buon andamento del 2023 in cui era già stata superata la soglia dei 300 miliardi (a 301,8 miliardi), lo scorso anno le esportazioni italiane verso i mercati extra Ue hanno fatto segnare il record storico a 305,3 miliardi. Nel complesso del 2024 la crescita delle vendite italiane ai Paesi extra Ue si attesta al +1,2% (da +2,1% del 2023). L'import ha segnato una contrazione del 6,2% (era -20,3% nel 2023), quasi totalmente dovuta all'energia. Così, lo scorso anno si è chiuso con un avanzo commerciale verso i paesi extra Ue di 65 miliardi (45,6 miliardi nel 2023).

«I segnali più forti arrivano dai mercati a maggior potenziale di crescita per l'export, dove Sace ha i propri uffici e lavora per fare da apripista al Made in Italy», ha commentato Alessandra Ricci (in foto), ricordando che «nell'ultimo anno abbiamo mobilitato più di 24 miliardi a supporto della crescita estera delle esportazioni italiano nel mondo».