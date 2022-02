In Umbria al via il progetto Civitas : "Valorizzare i principi del centrodestra"

In Umbria è nato il progetto Civitas, un nuovo soggetto politico e culturale per rafforzare i programmi, intervenire nei dibattiti e dare ancora più valore e contenuto alla coalizione di centrodestra. Nel progetto si sono ritrovati gli amministratori locali ma anche esponenti della società civile che si ritrovano nei valori del centrodestra. Civitas è presieduta da Roberta Tardani, sindaco di Orvieto. Mentre i vicepresidenti sono Giovanni Montani, sindaco di Acquasparta ed Elisa Sabbatini, sindaco di Castel Ritaldi.

Tra i principali promotori di Civitas c'è la dottoressa Paola Agabiti, assessore alla Regione Umbria, presente durante la conferenza stampa di presentazione del progetto: " Nel solco della tradizione dei valori del centrodestra, Civitas vuole dare spazio a quanti credono nel nostro territorio, nella valorizzazione dei talenti e nelle capacità del singolo a servizio della comunità ". L'assessore ha poi aggiunto: " Stiamo uscendo da uno dei periodi più difficili di sempre e dobbiamo compiere scelte coraggiose dando concretezza alle idee e dando voce al territorio in un’ottica di comunità e prossimità ".

La conferenza è stata aperta da Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria: " Le amministrazioni sono chiamate a concorrere ad un progetto ambizioso ed è il momento in cui dobbiamo farci sentire. Abbiamo opportunità sfidanti, a partire dal Pnrr, e dobbiamo essere attenti e collaborativi per portarli avanti ". Il presidente ha sottolineato l'esigenza di " continuare a invertire la rotta di questa regione, con costanza, su un percorso che deve guardare lontano. Abbiamo lavorato bene in questi difficili anni di pandemia e i cittadini devono sapere come stanno le cose: l’Umbria ha resistito alla crisi del 2020 e nel 2021 ci sono stati importanti segnali di ripresa ".