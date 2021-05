Il M5s non ha più un capo: altra grana per Conte

Ennesima grana per Giuseppe Conte, che deve fare i conti con un altro ostacolo nel percorso di rifondazione del M5S. Non bastava Rousseau a mettersi di traverso: ora anche la decisione della Corte d'appello di Cagliari farà inevitabilmente allungare i tempi per proclamare l'ex premier nuovo leader del Movimento 5 Stelle. I giudici, nell'ambito del procedimento sull'espulsione della consigliera regionale grillina Carla Cuccu, hanno respinto il ricorso presentato da Vito Crimi contro la nomina di un curatore speciale. Gli avvocati della Cuccu chiedono ora che i pentastellati procedano alla nomina del nuovo legale rappresentante.

Il "caso Cuccu"

A inizio anno gli iscritti alla piattaforma Rousseau hanno votato per la modifica dello statuto del Movimento, dando il via libera alla nascita di un Comitato direttivo di cinque membri al posto del capo politico con tutte le funzioni di rappresentanza legale. Ma quel Comitato non è stato ancora eletto e la reggenza è rimasta in mano a Crimi. Il "caso Cuccu" è esploso quando la consigliera regionale della Sardegna è stata espulsa attraverso un provvedimento firmato dallo stesso capo politico. A quel punto i suoi avvocati avevano deciso di rivolgersi alla magistratura: " Ora confidiamo che il M5S proceda alla nomina del nuovo legale rappresentante e che questi prenda atto dell'illegittimità dell'espulsione di Carla Cuccu, come già riconosciuto in via cautelare dal Tribunale di Cagliari ".

Ennesima grana per Conte

Questa non è certamente una buona notizia per Giuseppe Conte, che dovrà aspettare ulteriormente per essere incoronato come nuova guida del Movimento 5 Stelle. Soprattutto se la votazione per eleggere il Comitato direttivo a cinque dovesse essere indetta sulla piattaforma Rousseau. Stando a quanto appreso dall'Adnkronos, gli avvocati della Cuccu potrebbero chiedere alla procura di sollecitare il M5S a eleggere i membri. Ma sappiamo bene che ormai è stato annunciato il divorzio tra Rousseau e il Movimento. Non sarà certamente facile per l'ex presidente del Consiglio sbrogliare questo nodo.

In tal modo, fa notare La Repubblica, Davide Casaleggio acquisisce maggior peso contrattuale. Al momento i dati degli iscritti sono in mano alla piattaforma e il figlio del co-fondatore del Movimento, prima di consegnarli, vuole che ci sia un organo giuridicamente legittimato. Adesso l'Associazione, nel braccio di ferro con il M5S, ha un maggior peso negozionale. Lo stesso Conte diversi giorni fa aveva dichiarato che mancava un passaggio fondamentale prima di presentare il nuovo Statuto e la Carta dei principi e dei valori: " Il trasferimento dei dati degli iscritti da Rousseau al Movimento 5 Stelle, che è l'unico ed esclusivo titolare del trattamento di questi dati ".

Le reazioni