Un uomo avrebbe già il bracciale antistalking

Immaginiamo una ministra, donna, che viene circuita da un uomo scaltro a caccia di una consulenza, come ne girano tanti dentro e fuori i palazzi romani. Il tizio ci ha già provato molte altre volte prima, senza successo, ma stavolta gli va bene. Tra i due nasce anche una breve relazione, si arriva a un passo dalla nomina, poi la ministra si rende conto dell'errore, blocca tutto, rassegna le dimissioni e torna dal marito. L'uomo allora mette in atto la vendetta. Pubblica le foto di loro due, la accusa di mentire, allude a informazioni riservate in suo possesso, tira in ballo anche il marito. Una persecuzione quotidiana sui social. Non solo, si scopre che già da mesi l'uomo registrava segretamente gli incontri e le telefonate della ministra, raccogliendo un dettagliato dossier. Infine, comincia a pedinare la donna, facendosi fotografare nei luoghi dove è appena stata con il marito. È solo una ipotesi, ma siamo abbastanza certi che l'uomo verrebbe accusato di essere uno stalker e che per l'ex ministra verrebbe invocato il diritto ad essere lasciata in pace persino dagli avversari politici. Invece verso Maria Rosaria Boccia, ieri in tour a Greccio dove Sangiuliano era appena andato con la moglie, niente di tutto ciò. Lady Pompei ha corredato il pedinamento fotografico con un commento che suona come una minaccia a Sangiuliano: «Fai attenzione a come pensi e a come parli, perchè può trasformarsi nella profezia della tua vita». Ecco, se fosse stato un uomo a pedinare e lanciare avvertimenti di questo tenore, probabilmente sarebbe già scattato il divieto di avvicinamento e il braccialetto antistalking.

Ma Sangiuliano ha la sfortuna di essere un maschio, per giunta di destra, quindi certamente sessista, mentre lei è una donna, quindi più vittima che carnefice. Infatti la Boccia ha tutta l'aria di voler andare avanti nella persecuzione di Sangiuliano. Conta sull'alibi di ferro di essere una femmina e non un maschio. Almeno su quello non ha bisogno di una nomina ministeriale.