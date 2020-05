Usa, pagina a lutto con l'elenco delle vittime

Un'edizione insolita. Ma al passo coi tempi, tragici. La prima pagina del New York Times di domenica è stata dedicata alle vittime americane del Covid-19. Un lungo elenco di mille persone, «solo un decimo» dei quasi 100mila che hanno finora perso la vita a causa del virus negli Stati Uniti: «Morti Usa verso 100mila. Una perdita incalcolabile», titola a tutta pagina il quotidiano newyorchese.

«Non erano solo nomi in una lista. Erano noi», si legge nel sommario. Mille persone, è detto ancora nella homepage del giornale, «rappresentano solo l'uno per cento del bilancio totale dei morti. Ma nessuno di loro era solo un numero». La scelta di rendere omaggio ai defunti selezionando un migliaio di necrologi presi dai giornali di tutto il paese rappresenta il tentativo di denunciare «una perdita incalcolabile».

Gli Usa sono al primo posto nel mondo per contagi (oltre 1,6 milioni) e decessi (oltre 97 mila) registrati ufficialmente anche se in questi giorni il presidente Donald Trump ha sempre voluto sottolineare che il numero dei casi dipende dalla forza mostrata dalla sua macchina sanitaria nell'individuare i contagiati tramite i tamponi.

E il coronavirus è inevitabilmente diventato terreno di scontro fra il presidente in carica e il suo probabile sfidante alle prossime elezioni di novembre per la Casa Bianca. Trump è stato il primo ad attaccare accusando Joe Biden, ex vicepresidente di Obama, di «non ricordare neanche cosa ha fatto ieri, non è mai stato rinomato per essere una persona intelligente». Pronta la replica del candidato democratico alla Casa Bianca: «Quasi 100.000 persone sono morte e decine di milioni sono senza lavoro. Allo stesso tempo il presidente trascorre la sua giornata a giocare a golf», ha twittato Biden alludendo al fatto che il presidente è tornato sul «green» per la prima volta dal lockdown per il coronavirus. Nel 2014 proprio Trump aveva attaccato l'allora presidente Obama perchè giocava a golf in pieno allarme per l'epidemia di ebola nell'Africa occidentale.

Secondo Fox News, che conferma una media dei sondaggi della settimana, Biden è avanti nei sondaggi con il 48% contro il 40% di Trump.