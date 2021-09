"Questa è libertà...?". Ed è scontro con Letta sul palco

Anche Enrico Letta è impegnato a sostenere i suoi candidati per le prossime elezioni amministrative, in programma il 3 e il 4 ottobre. Il segretario del Pd si sta spendendo in un tour elettorale nel Paese e nelle scorse ore ha fatto tappa a Trieste, dove però è stato interrotto da una manifestante no vax che, una volta riuscita a sfondare il cordone di sicurezza, è salita sul palco per contestare Enrico Letta e la campagna vaccinale legata al Green pass. La città di Trieste è una delle più attive sul fronte no vax, come testimonia la presenza massiccia di aderenti alle manifestazioni che vengono organizzare per protestare contro il governo.

Dal palco di piazza della Borsa, Enrico Letta si stava rivolgendo al gruppo di persone arrivato per ascoltarlo, quando a un certo punto la manifestante è arrivata al suo fianco senza che nessuno degli uomini addetti alla vigilanza riuscisse a fermarla. " Il vaccino è verità o libertà? Mi risponda ", ha detto la donna una volta raggiunto Letta, con il quale ha cercato un confronto faccia a faccia davanti al pubblico, incalzandolo su un'affermazione da lui fatta pochi giorni prima dal palco di Bologna. " Il vaccino è libertà ", ha risposto il segretario del Partito democratico, in evidente imbarazzo e spiazzato da quella scena. Quindi, Enrico Letta ci ha tenuto a sottolineare alla donna che il vaccino è gratuito ma lei, intenzionata a proseguire il suo confronto con il segretario dem, ha replicato: " Io i tamponi devo pagarli per andare a lavoro. Il vaccino è un ricatto di Stato ".