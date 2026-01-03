Valanga in alta Valle Maira. Morta una donna straniera. Altri tre escursionisti feriti

Una valanga fatale quella che, poco dopo le 13, ha provocato una vittima e tre feriti sulle Alpi della valle Maira, a 2300 metri di quota, nel comune di Acceglio.

Le ricerche hanno confermato che non ci sono dispersi o altre persone sepolte dalla massa di neve.

La vittima, le cui generalità sono da confermare, è una donna di nazionalità straniera, mentre i due feriti, trovati in stato di ipotermia, sono stati condotti dai soccorritori del Soccorso alpino, vigili del fuoco, guardia di finanza e 118 nel vicino bivacco Bonelli e non sarebbero in pericolo di vita. Ricoverato invece in ospedale a Savigliano, senza gravi lesioni, il quarto escursionista.

A dare l'allarme sono stati altri escursionisti che si trovavano in zona, ma che non sono stati travolti dalla valanga.

L'area, compresa tra il lago Apzoi e il vallone del Vallonasso, era interessata da vento forte, che ha reso difficili le operazioni di soccorso. Proprio la stessa mattina, nella vicina valle Varaita, l'elicottero del Vigili del fuoco era già stato chiamato ad intervenire per liberare due scialpinisti francesi, bloccati all'interno di un bivacco, a 2648 metri di altitudine, dopo che il forte vento aveva accumulato la neve contro la porta del bivacco, impedendone l'uscita.

Come piegato dai tecnici "gli ultimi accumuli di neve ventata possono ancora subire un distacco provocato specialmente sui pendii molto ripidi ombreggiati e per lo più alle quote medie e alte. Ciò soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, come pure nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza. Con il vento proveniente da Ovest di forte intensità, il numero e le dimensioni dei punti pericolosi aumenteranno".

Immediato l'intervento dell'assessore regionale alla Montagna Marco Gallo che ha ribadito come "la Regione segue con attenzione l'evolversi della situazione ed è in costante contatto con

l'amministrazione comunale e con le squadre di soccorso. Ringrazio tutti i soccorritori per la rapidità e la professionalità dimostrate nelle operazioni di soccorso, rese sono particolarmente complesse dalle condizioni difficili".