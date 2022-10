Veleno di Ingroia su Nordio: "Politica che puzza di muffa"

Il nome di Carlo Nordio al ministero della Giustizia ha destato non pochi malumori in certi ambienti. I primi a farsi sentire sono stati i rappresentanti del mondo Lgbt, che vedono nel nuovo guardasigilli e nel ministero della Famiglia, della natalità e delle Pari opportunità Eugenia Roccella una minaccia contro i loro diritti.

A lanciare strali contro Carlo Nordio, tuttavia, è anche l'ex procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia che, proprio nel giorno del giuramento del nuovo esecutivo, boccia in toto il governo, definendolo " governo dei mediocri ". L'avvocato palermitano riversa però la maggior parte del suo veleno su Nordio, ex magistrato che indagò anche sulle Brigate Rosse. Parlando ai microfoni di AdnKronos, Ingroia commenta: " Più che il 'governo dei migliori' abbiamo il 'governo dei mediocri' e invece del 'governo di alto profilo' promesso dalla Meloni, il suo è un governo da 'regolamento di conti' come dimostra la scelta di Nordio come ministro della Giustizia ".

Durissima la critica dell'avvocato nei confronti dell'ex procuratore aggiunto di Venezia. " Un pm che non ha vinto manco un processo " attacca Ingroia, "che ha in programma il ripristino della immunità parlamentare con autorizzazione a procedere e la separazione delle carriere, introducendo per via legislativa ciò che gli italiani hanno già bocciato disertando il voto per i 'referendum truffa' della Lega sulla Giustizia ".