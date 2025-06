La vendetta russa su Kharkiv. Nuovo scontro Trump-Zelensky

Ascolta ora 00:00 00:00

Altra notte d'inferno per l'Ucraina, martellata da 215 droni, bombe aeree guidate e missili figli dalla rappresaglia scatenata da Putin dopo l'operazione «Spider's Web» del 1° giugno. Questa volta nel mirino sono finite le città di Kharkiv, attaccata più volte nel corso delle ultime 24 ore con zone del centro in fiamme, e Kherson, colpite come non mai dall'inizio dell'Operazione speciale. Il bilancio del raid dei bombardieri strategici TU-95 e TU-22 è di 7 morti e 24 feriti, tra di loro anche un neonato.

L'ennesimo raid ha scatenato l'ira di Zelensky, che oltre a definire i russi «terroristi e criminali», se l'è presa anche con Trump. Il tycoon aveva criticato l'attacco ucraino dentro i confini russi, spiegando che Kiev aveva «dato a Putin una ragione per bombardarli a tappeto», aggiungendo che Russia e Ucraina sono «come bambini che litigano al parco e a volte è meglio lasciarli litigare per un po'». Frasi che il presidente ucraino ha rispedito al mittente: «Non siamo bambini al parco giochi, semmai è Putin l'assassino venuto in questo parco per uccidere i bambini».

Con un chiaro riferimento a Danylo, appena 5 mesi, ferito gravemente ieri notte nella sua abitazione di Saltivskyi (Kharkiv). Il Paese fa il tifo per lui, al punto da essere stato definito, si legge sui media di Kiev, «piccolo martire degli orrori perpetrati dalla Russia». Mosca sostiene di avere colpito obiettivi del «complesso militare-industriale», e accusa la contraerea ucraina di aver «deviato missili e droni su aree abitate».

Altra grana delle ultime ore riguarda il secondo scambio di prigionieri e di salme concordato a Istanbul, e che ora rischia di saltare, mandando all'aria la possibilità di nuovi negoziati (che per il presidente brasiliano Lula dovrebbero essere condotti dall'Onu). «Abbiamo fornito agli ucraini un elenco di 640 nomi, ma stanno evitando di fissare una data per il loro rientro e per il trasferimento del corrispondente numero di prigionieri di guerra russi», dichiara il generale delle forze armate della Federazione Alexander Zorin.

Kiev non è dello stesso avviso e precisa che sarebbe stata «la parte russa» a intraprendere «azioni unilaterali che non sono state concordate nell'ambito del processo congiunto. Il Cremlino ponga fine a questi sporchi giochetti e torni a un lavoro costruttivo», dicono dal Coordinamento ucraino per il trattamento dei prigionieri di guerra. Ma per la Zakharova «Kiev non ha bisogno dei propri cittadini, né vivi né morti. Il loro è un atteggiamento disumano», e indica che i corpi dei caduti di Kiev si trovano nelle celle frigorifero a Bryansk. La situazione potrebbe sbloccarsi domani dicono fonti di Kiev.

Nel 1.200° giorno di scontri i russi sono avanzati nel Sumy, minacciando il capoluogo dell'oblast che potrebbe essere evacuato in giornata. Le forze armate di Mosca hanno occupato anche le località di Volchansk e Tikhy, avanzando in profondità nel Kharkiv. Droni ucraini hanno distrutto due hub di munizioni poco distanti dagli aeroporti di Mosca, chiusi al traffico per 5 ore. Un caccia russo Su-35 è stato abbattuto all'altezza del confine tra Sumy e Kursk.

Il Canada ha annunciato che fornirà a Kiev un nuovo pacchetto di aiuti militari per un valore di oltre 25 milioni di dollari. Il lotto includerà veicoli corazzati e kit di guerra elettronica.

