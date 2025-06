Venezia, sale la febbre per le nozze di Bezos. E in Laguna arrivano Ivanka e il clan Trump

I tre giorni che cambieranno Venezia saranno una sfilata di star. Iniziano a rincorrersi le ipotesi sulla lista top secret degli invitati del matrimonio bis del patròn di Amazon Jeff Bezos con la giornalista e pilota di elicotteri Lauren Sanchez, evento che movimenterà la città lagunare tra il 26 e il 28 di giugno.

Il presidente Usa, molto vicino in questo momento a Bezos dopo il raffreddamento dei suoi rapporti con Elon Musk, malgrado questo non ci sarà, ma il suo clan dovrebbe essere ben rappresentato dalla figlia Ivanka col marito Jared Kushner e forse anche dal primogenito Don Jr con la nuova fidanzata Bettina Anderson. Ma la lista dei duecento invitati comprenderebbe tanti nomi eccellenti, tra i quali molte celebrity del mondo dello spettacolo, da Leonardo DiCaprio a Tobey Maguire, da Barbra Streisand ad Andrew Garfield, da Eva Longoria a Mick Jagger. In dubbio invece la presenza di Katy Perry, con cui la sposa ha condiviso di recente il viaggio suborbitale sul New Shepard dello stesso Bezos. La cantante è in tournée in Australia e d è ovviamente in forse. Suo marito Orlando Bloom, con cui pare essere in grave crisi, potrebbe arrivare da solo.

Altri nomi eccellenti che potrebbero affacciarsi a Venezia nei prossimi giorni: la coppia Barry Diller e Diane von Furstenberg che a Venezia è di casa, Oprah Winfrey, l'ex presidente Usa Barack Obama, Lady Gaga e Elton John per l'intrattenimento musicale in due possibili location: la Fondazione Cini a San Giorgio Maggiore e la Scuola Grande della Misericordia.

Bezos e la futura moglie sarebbero già in Adriatico a bordo dello yacht da mezzo miliardo di dollari Koru scortato dalla nave d'appoggio Abeona, un dinghy di oltre 70 metri completo di eliporto. Altri nove yacht con ospiti in arrivo dal mare sarebbero attesi la prossima settimana in laguna, ma il sito di gossip Tmz giura che Jeff e Lauren sbarcheranno all'Aman Venice, il lussuosissimo hotel in Palazzo Papadopoli, affacciato sul Canal Grande. Il matrimonio è organizzato da Lanza e Baucina, una società londinese fondata da tre aristocratici cugini siciliani il cui motto è "discrezione innazitutto". Alle spalle altre nozze eccellenti, quelle di George Clooney e di Amal e quelle di Salma Hayek e François-Henri Pinault. l fondatore di Amazon spenderà tra i 9 e gli 11 milioni di dollari per l'evento. Lauren vestirà Oscar de La Renta su consiglio di Anna Wintour che peraltro non dovrebbe essere tra gli ospiti.

Venezia intanto continua a dividersi tra chi è felice per un evento che porterà soldi e visibilità e chi contesta il fatto che una città possa essere letteralmente sequestrata da un evento privato. Il comitato No Space for Bezos ha annunciato l'arrivo in laguna di centinaia di manifestanti che il 28 porranno in essere una serie di colorati contro-eventi per disturbare le nozze dell'anno.

I contestatori devono anche affrontare la scarsità di informazioni sull'orario e il luogo dei vari appuntamenti, ma sostengono di poter contare su informatori affidabili. Ma c'è anche il comitato "Yes Venice Can" che raduna cittadini orgogliosi di una Venezia "internazionale e inclusiva".