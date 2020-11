Verdini condannato: sei anni in Cassazione

L'ex senatore Denis Verdini, imputato per il crac del Credito cooperativo fiorentino, andrà in carcere. A stabilirlo è la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, che ha reso definitiva la condanna a 6 anni e mezzo di reclusione, inflitta in Appello, ad eccezione di 4 mesi caduti in prescrizione.

I giudici hanno quindi respinto la richiesta formulata ieri dal sostituto procuratore generale della Cassazione, Pasquale Fimiani, che aveva chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza di Appello, in relazione a numerosi episodi di bancarotta contestati nel processo, per cui sarebbero stati necessari ulteriori approfondimenti. Oltre a questi, secondo Fimiani, andavano dichiarati prescritti anche i reati di truffa allo Stato, inerenti i contributi per l'editoria per gli anni 2010-2011. La richiesta di un nuovo processo d'Appello per Verdini, però, non è stata accolta. Così, l'ex presidente del Credito cooperativo fiorentino, è stato condannato definitivamente a 6 anni e 6 mesi di reclusione. Verdini era imputato insieme ad altre 15 persone, una delle quali è deceduta, per il fallimento dell'istituto e per una truffa leagata ai fondi per l'editoria.

La sentenza di Cassazione ha accolto, invece, la richiesta di prescrizione dei reati di truffa, riducendo la pena di 4 mesi: per questo, all'ex senatore sono stati inflitti 6 anni e mezzo e non 6 anni e 10 mesi, come stabilito dalla corte d'Appello. Verdini era stato condannato, insieme agli altri 15 imputati, sia in primo che in secondo grado: il 3 luglio 2018, la corte d'Appello di Firenze lo aveva condannato a 6 anni e 10 mesi di carcere, mentre in primo grado la pena inflitta era stata di 9 anni. L'udienza della Cassazione, slittata a causa del nuovo coronavirus, ha confermato la sentenza.