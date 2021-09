La verità di Lamorgese sul rave party. E in Aula scoppia la bufera

Perché le forze dell'ordine non hanno impedito il rave party nell'area del lago di Mezzano, al confine tra Lazio e Toscana tra il 13 e il 19 agosto? Oggi se n'è parlato alla Camera, con una informativa urgente del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. "La strategia seguita dalle autorità di pubblica sicurezza si è indirizzata non verso un rischioso tentativo di forzosa evacuazione dell’area ma nell’esercitare una continua e costante pressione per rompere il fronte dei partecipanti" . Una strategia, ha sottolineato il ministro, che "ha avuto l’effetto non solo di scongiurare il degenerare della situazione sul piano dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma anche quello di evitare il prosieguo del rave che secondo il volantino avrebbe dovuto continuare fino al 23 agosto" . Insomma, si è voluto evitare il peggio.

Lamorgese ha aggiunto che i rave "non sono un fatto inedito, né una questione italiana, ce ne sono stati tanti in passato, prima della pandemia, ed in nessun caso si è deciso di intervenire con la forza. La linea del Viminale sull'ordine pubblico non può essere ondivaga, le forze dell'ordine agiscono sulla base di criteri che sono frutto di esperienze e competenze consolidate, non soggette ad improvvisazioni o cambiamenti ingiustificati".

Sui camper controllati il 13 agosto, ha aggiunto la responsabile del Viminale, sono stati svolti ''servizi di osservazione e monitoraggio allo scopo di accertare il loro luogo di destinazione finale e di tale dispositivo veniva informato il dipartimento di Pubblica sicurezza'' ma non si è trattato di ''una scorta come impropriamente riportato''. La Lamorgese ha così risposto alle polemiche innescate da un'inchiesta del quotidiano La Verità, che accusava le forze dell'ordine di aver scortato, di fatto, la carovano dei partecipanti al rave party.

Ma come è nato questo raduno illegale? ''L'iniziativa è stata organizzata sul web in canali privati in cui è stato condiviso solo un invito senza dettagli utili alla localizzazione e alla data dell'evento", ha spiegato Lamorgese. "Gli organizzatori del rave avevano chiesto l'assoluta segretezza, riservandosi di dare informazioni solo nell'imminenza dell'evento. L'area dove si è svolto l'evento dista 50 km da Viterbo e 100 km da Grosseto, è vasta 80 ettari, in aperta campagna, una zona priva di recinzione e accessibile da numerose strade sterrate non visibile dalle strade ordinarie''.

Non sono mancate le polemiche in Aula. "Non sono critiche personali ma politiche", ha detto il capogruppo della Lega Riccardo Molinari, intervenendo dopo l’informativa. "Vorremmo calibrare questa discussione non sulle persone ma sulla linea politica. Non siamo stati parchi di critiche nei confronti del ministro Lamorgese, ma non sono critiche personali, ma politiche". Poi Molinari ha affilato le armi aggiungendo che "il ministro ha smentito le ricostruzioni giornalistiche su una scorta delle forze di polizia dei camper, ci fa piacere sapere che non è stato così. Ma nonostante queste persone siano state fermate dalle forze di polizia e il ministro ci ha detto che non c’è stata negligenza delle forze dell’ordine, allora la domanda è: se non si poteva capire prima cosa sarebbe successo come è possibile che migliaia di persone hanno potuto devastare un territorio? Allora i cittadini devono essere molto preoccupati, non è colpa di nessuno?".

''Quello che è accaduto tra il 14 e il 19 agosto a Valentano è qualcosa di incredibile", ha detto Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia -, migliaia e migliaia di persone che occupano irregolarmente un largo spazio aperto per dar luogo a un rave party totalmente abusivo, il più grande free party in Italia degli ultimi 15 anni. Il tutto in un contesto di emergenza pandemica per la quale sono vigenti forti restrizioni per eventi di intrattenimento che vedono discoteche e sale da ballo ancora chiuse. Non si possono imporre divieti e regole alle attività e poi assistere questa palese e strafottente violazione. Tuttavia - ha aggiunto - quello che più lascia l'amaro in bocca, è il dover prendere atto che lo Stato non si sia dimostrato capace di prevenire, una tale clamorosa manifestazione di illegalità. Al termine di questa folle pagina, quella parte del territorio dell'amena cittadina viterbese appariva un vero e proprio campo di battaglia. C'è stato, inoltre, finora un assordante silenzio rispetto alla richiesta di aiuto del giovane primo cittadino, Stefano Bigiotti, che sta seguendo i nostri lavori a Montecitorio, ospite del gruppo di Forza Italia. Il sindaco ha avuto la responsabilità, con propria ordinanza, di rimuovere d'urgenza e conferire in discarica i rifiuti lasciati sul campo dai partecipanti: un atto contingibile e urgente con impegno di spesa per un ammontare complessivo di circa 35mila euro, da reperire finora esclusivamente nel bilancio comunale".

Molto più duro il commento di Giorgia Meloni. "Credo che il ministro Lamorgese non stia facendo il proprio lavoro", ha detto la leader di Fratelli d'Italia durante la registrazione di 'Zona bianca' in onda stasera su Rete4: "Lo stesso ministro che multa i ristoratori che protestano ma consente un rave party illegale, con scappati di casa arrivati da tutta Europa e nessuno ha fatto niente. Sono venuti in Italia perchè il nostro Ministero degli Interni non fa il suo lavoro. I fattoni di tutta Europa pensano come Draghi che il ministro lavori benissimo".