Vertice dei Dieci: stop dai leader al capo militare del Myanmar

I ministri degli Esteri del sud-est asiatico hanno deciso di limitare la partecipazione del governo del Myanmar a un prossimo vertice come segnale di forte riprovazione nei confronti dei leader birmani dopo il golpe militare del 1 febbraio scorso. L'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico inviterà un rappresentante non politico al posto del capo militare del Myanmar, il generale Min Aung Hlaing, a quanto ha riferito il presidente del gruppo, il ministro degli Esteri del Brunei, Erywan Yusof. Il gruppo di 10 Stati membri è stato sottoposto a un'intensa pressione internazionale per fare di più per costringere il Myanmar a fermare la violenza che ha causato la morte di oltre 1.100 civili e decine di personalità politiche, tra cui il deposto leader civile Aung San Suu Kyi.

I ministri degli esteri dell'Asean hanno tenuto una riunione di emergenza venerdì scorso dopo che il Myanmar si è rifiutato di collaborare con l'inviato, il secondo ministro degli Esteri del Brunei, Erywan Yusof. Yusof stato nominato ad agosto per mediare nella crisi, ma questa settimana ha bruscamente annullato un viaggio in Myanmar dopo che gli era stato detto che non avrebbe potuto incontrare Suu Kyi e altri dissidenti come desiderava. Il Myanmar ha affermato che Erywan non poteva incontrare persone che devono affrontare procedimenti legali come Suu Kyi e il deposto presidente Win Myint o che fanno parte di entità che sono state dichiarate illegali. Suu Kyi e altri importanti leader civili sono stati arrestati durante la presa del potere da parte dell'esercito. Suu Kyi deve rispondere di varie accuse che, secondo i suoi sostenitori e analisti indipendenti, sono un tentativo di legittimare l'azione militare. Il ministro degli Esteri del Brunei ha affermato che i suoi omologhi dell'Asean sono preoccupati per l'impatto della crisi del Myanmar sulla sicurezza regionale e per «l'unità, la credibilità e la centralità dell'Asean come organizzazione basata su regole». L'inviato, hanno ribadito, deve avere accesso a tutte le persone di suo interessate.