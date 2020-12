"Vi dico perché sta alzando il prezzo...". Così la Meloni ha smascherato Renzi

" Se Conte vuole pieni poteri come li chiese Salvini, io dico di no ". Matteo Renzi, il leader di Italia Viva, ha ribadito, in un intervista a El Pais, la sua posizione sul Recovery Fund, minacciando di ritare l'appoggio al governo, nel caso in cui il Parlamento non verrà coinvolto nella discussione sull'utilizzo dei fondi europei stanziati per l'emergenza coronavirus. Ma Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, avrebbe smascherato Renzi, rivelando il motivo delle sue parole.

L'ex premier si è detto convinto sul fatto che Giuseppe Conte " farà marcia indietro " sulla cabina di regia ma, in caso ciò non accadesse, " ritireremo l'appoggio al governo": "È una questione di rispetto delle regole ". Renzi dichiara di non accettare che il presidente del Consiglio, " in nome dell'emergenza, a 10 mesi dal suo inizio, si arroghi tutti i poteri dello Stato per spendere questi 200 miliardi ". E aggiunge: " Non ci siamo liberati di Salvini per questo ". Infine, sui fondi europei destinati all'Italia, precisa: " Abbiamo 200 miliardi di euro, però non sappiamo chi ha deciso come spenderli, è apparso solo un documento che dice cose come 'per il turismo 3,2 miliardi'. Il turismo è cruciale per l'Italia. I nostri amici spagnoli saranno contenti se investiamo solo questa cifra. È assurdo che un Paese come il nostro, con un patrimonio culturale e la capacità di attrarre visitatori, investa l'1,5% dei fondi in questo settore. Chi ha deciso questa follia? E questo è solo l'inizio ". Renzi aveva anche precisato di non ambire a strappare al governo un numero maggiore di poltrone, minacciando di ritirare l'appoggio: " È bene essere chiari sul punto e lo diciamo: non scambieremo il nostro sì al governo con uno strapuntino o un posto a tavola ".