Viaggio in Basilicata, tra mare e cielo

La Basilicata e le sue mille anime. Lambita da due mari, lo Jonio con distese di sabbia finissima e il Tirreno con scogli, insenature e grotte immerse nel mare cristallino, è anche una regione verde. Attraversata dall'Appennino lucano, che ha fatto da sfondo alle trame di svariati romanzi, annovera ben cinque parchi naturali, tra cui il Parco del Pollino, il più grande d'Italia noto anche come Geoparco Unesco, famoso per gli esemplari plurisecolari di pino loricato.

Si sceglie la Basilicata per una vacanza all'aria aperta: d'estate è l'ideale per chi ama gli sport acquatici, vela, canoa o immersioni; d'inverno è attrezzata con impianti sciistici (comprensorio di Sellata- Arioso, di Viggiano, del Monte Volturino, del Sirino, le piste di Rotonda, di Viggianello e Terranova del Pollino).

Qui si praticano sci alpino, sci di fondo, ciaspolate, nordic walking, snowboard, volendo, con la guida di maestri. Ogni stagione è buona, invece, per gli amanti delle due ruote. Consultando l'app «Basilicata Free To Move» si scoprono 21 itinerari cicloturistici, oltre alle ciclovie e ai percorsi adatti al motociclismo, anche i luoghi dove praticare sport più estremi, come parapendio nella zona di Maratea o i tour in mongolfiera nell'habitat rupestre di Matera. O, perchè no, un decollo in ultraleggero partendo dalla pista di Lago Pantano di Pignola e rafting, canyoning e acquatrekkig nelle gole del Platano di Balvano lungo il torrente Ficocchia, a Pescopagano, o controcorrente nel Pollino.

La Basilicata è soprattutto una terra da scoprire. Si pensi all'attrattiva dell'habitat rupestre di Matera, paese-presepe e set cinematografico, già Capitale europea della Cultura 2019 con i Sassi, antichi rioni scavati nella roccia e patrimonio mondiale dell'umanità; o al capoluogo lucano, Potenza, il più alto d'Italia, con i suoi 819 metri di altitudine, ma anche la città con le scale mobili più lunghe d'Europa.

Svariate architetture civili e religiose caratterizzano i 131 borghi lucani attraversate da stradine di impianto medievale in un susseguirsi di stili e di culture antiche: ci sono tracce di greci, sanniti, romani, barbari, bizantini, normanni, saraceni e albanesi.

La Basilicata è una terra ricca di storia e di leggende. I parchi tematici narrano le avventure dei briganti e dei poeti, mantengono vive le tradizioni dei riti arborei, le sacre unioni fra uomo e natura, come il rituale del taglio dell'albero che viene unito alla cima di un'altra pianta per ricordare la fertilità della terra e tramandare l'idea di una rigenerazione collettiva.

Il Carnevale si celebra con le tipiche maschere zoomorfe, le feste religiose ricorrono fra rievocazioni storiche e appuntamenti golosi grazie alle eccellenze produttive locali tra cui si annoverano 19 prodotti a marchio Doc, Dop, Igt e Igp, 5 presidi slow Food e 163 PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali).