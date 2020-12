"Vieni in Parlamento o stacco subito la spina". Conte ora è all'angolo

La vera resa dei conti è attesa per oggi. Il pranzo del premier Giuseppe Conte rischia seriamente di essere indigesto. Alle ore 13 riceverà a Palazzo Chigi la delegazione di Italia Viva per cercare di trovare una quadra comune e constatare se ci sono o meno le condizioni per andare avanti. L'esperienza giallorossa può aver già raggiunto il capolinea e oggi si potrebbe benissimo prenderne atto. Il giro di colloqui per la verifica di governo verrà chiuso alle 19 da Liberi e uguali, che inconterà il presidente del Consiglio chissà con quale umore. I renziani di certo non intendono mollare e piegare la testa sul Recovery Fund: continuano a mettere il veto sulla cabina di regia per la gestione dei progetti, proponendo invece un'unità di missione "rafforzata" con il coinvolgimento di tutte le forze politiche della maggioranza e del Parlamento.

Ieri l'avvocato si è riunito con Movimento 5 Stelle e Partito democratico che in sostanza hanno ribadito (davanti le telecamere) ciò che era facilmente prevedibile: l'esecutivo deve andare avanti senza fare alcun rimpasto. Da vedere se però Italia Viva avrà la medesima posizione dopo il vertice con il premier. Lo stesso Conte è convinto di aver fatto le giuste mosse per arginare l'offensiva di Matteo Renzi, che in realtà ai suoi ha assicurato battaglia totale. Intanto il capo dei giallorossi è riuscito a convincere M5S e Pd: maggiore collegialità nelle scelte, soprattutto sul Recovery Plan. " Non sono certo io a ritenere necessario il rimpasto. Sono i partiti che hanno voluto un chiarimento ", è il ragionamento che fa il presidente del Consiglio. Ma il fondatore di Iv non vuole cadere nella trappola: " Il problema non è cambiare qualche pedina. Conte pensa di avere la migliore squadra del mondo? Bene. Noi abbiamo posto temi concreti ".

L'ultimatum a Conte

I dubbi riguardano la task force di sei supermanager a cui affidare la supervisione tecnica dell'attuazione dei progetti. Si teme che in tal modo si possano esautorare le funzioni e il ruolo dello Stato. Ecco perché oggi Renzi ribadirà convintamente il no di Iv all'esercito di tecnici. Alla sua squadra continua a confidare che pretende da Conte un chiarimento sulle modalità con cui intende andare avanti: " E deve farlo in Parlamento ". L'ex segretario del Pd, riporta La Repubblica, non fa mancare uno sfogo dietro le quinte: " Chi crede che io molli, magari con la minaccia di elezioni o strumentalizzando l'emergenza della pandemia, non ha capito nulla. Sono responsabile, ma occorre che si cambi, nel merito e nel metodo ". Tradotto: sono pronto a staccare la spina.