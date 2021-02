Viktor Orban scrive a Giorgia Meloni: "Continuiamo la collaborazione sulla politica del buon senso"

Il Primo ministro ungherese Viktor Orban ha scritto una lunga lettera a Giorgia Meloni. Una missiva che è stata resa nota dall'ufficio stampa di Fratelli d'Italia, nella quale Orban offre al leader di Fratelli d'Italia la sua massima disponibilità per proseguire la collaborazione politica in campo europeo. " Onorevole Presidente, vorrei cogliere l'occasione in questo periodo difficile per ribadire la nostra disponibilità a cooperare con Lei e il Suo partito ", ha esordito il Primo ministro nella sua lettera.

Viktor Orban, poi, continua: " Dopo aver passato sedici anni all'opposizione, ho imparato che la vittoria non è mai definitiva e la sconfitta non è mai fatale. Conta una cosa sola: se siamo pronti a continuare la lotta. A tal proposito servono compagni di battaglia affidabili che abbiano una visione comune del mondo e diano risposte simili alle sfide dei nostri tempi ". Il riferimento è evidentemente alla decisione di Fratelli d'Italia di non partecipare al governo di Mario Draghi ma di schierarsi all'opposizione, unico partito del parlamento italiano a non aver aderito all'esecutivo. Per il Primo ministro magiaro, i tempi sono maturi per pensare al futuro della collaborazione: " Auspico che la cooperazione tra Fidesz - Alleanza Civica Ungherese e Fratelli d'Italia continuerà anche in futuro e che riusciremo a mantenere le nostre relazioni di amicizia basate sulla politica del buon senso, sui valori cristiani e conservatori ".