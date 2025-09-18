Kaufmann uccise bimba e compagna

Non avrebbe ucciso solo la figlia Andromeda, di 11 mesi, trovata senza vita lo scorso 7 giugno tra la vegetazione di Villa Pamphili, a Roma, ma anche la sua compagna, Anastasia Trofimova, 28 anni, originaria di Omsk, in Siberia. Nuova ordinanza per Francis Kaufmann, detenuto nel carcere di Rebibbia dopo essere stato estradato dalla Grecia, dove era fuggito in seguito al duplice omicidio. Il secondo delitto viene contestato all'americano, sedicente regista, solo ora, a tre mesi di distanza dai fatti, dopo che gli accertamenti seguiti all'autopsia hanno fatto emergere che la donna è morta per soffocamento. Non sono emerse tracce di colluttazione, ma di trascinamento, il che fa pensare che la 28enne sia stata uccisa nel sonno e poi spostata nel tentativo di nascondere il corpo, che poi venne trovato dietro ad un cespuglio ad un centinaio di metri da quello della figlia.

La nuova ordinanza di custodia cautelare verrà notificata alla Grecia, dove Kaufmann è stato arrestato alcuni giorni dopo i delitti. Sarà, dunque, chiesto di estendere il mandato di arresto europeo anche per quest'altra accusa.

Dopo gli omicidi Kaufmann aveva fatto perdere le sue tracce, partendo con un volo di linea per l'isola greca di Skiathos, dove probabilmente stava pianificando nuovi spostamenti per sparire definitivamente dai radar. Dalle verifiche effettuate dopo il fermo è emerso che il californiano da anni utilizzava, anche per viaggiare, il nome falso Rexal Ford, indicato anche sul passaporto.