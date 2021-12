Il Viminale: più controlli nelle festività

Controlli rafforzati a Natale, più che mai quest'anno con tutte le problematiche relative al Covid e ai No vax sempre pronti a soffiare sul fuoco. In vista delle festività, su tutto il territorio nazionale, in particolare in prossimità dei luoghi di culto delle diverse confessioni, degli aeroporti, dei porti, delle stazioni ferroviarie e delle reti viarie, sarà ulteriormente intensificata la vigilanza.

È l'input emerso ieri nel corso del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza Pubblica presieduto al Viminale dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese - a cui hanno partecipato, oltre al sottosegretario Nicola Molteni, i vertici delle forze di polizia, il Capo di Stato maggiore della Difesa, il Comandante del Covi e i vertici degli organismi di informazione e sicurezza - nel corso del quale è stato analizzato lo stato della sicurezza pubblica anche il relazione all'emergenza epidemiologica. Toccherà ai prefetti, a breve, convocare i Comitati provinciali per predisporre specifici servizi di prevenzione.

Sorvegliati speciali, come sempre, i soliti No vax, pronti a radunarsi per manifestare il proprio dissenso. Un appuntamento fisso, ormai da mesi, tutti i sabati in varie piazze d'Italia, animate da attivisti spesso pronti allo scontro. Un numero importante di cortei. Ben 4.674 manifestazioni delle 15.827 che si sono svolte dal primo gennaio al 6 dicembre 2021, hanno riguardato le politiche governative di contenimento della pandemia e la certificazione verde. E anche se l'ondata di dissenso sembra essersi affievolita, c'è massima attenzione nei confronti degli ultrà della protesta. Lo stesso ministro Lamorgese, in audizione ieri davanti alla commissione Affari costituzionali del Senato, ha spiegato che dopo la direttiva dello scorso 10 novembre «si è registrato un certo effetto deflattivo delle manifestazioni di piazza, anche per una minore adesione ala protesta» contro le misure anti-Covid. Proseguono intanto le attività di controllo delle forze dell'ordine effettuate in seguito all'entrata in vigore delle regole relative al green pass. Soltanto ieri, scrive su Twitter il Viminale, sono stati fatti 167.659 controlli e 427 persone sono state sanzionate. Su 14.375 attività e esercizi commerciali, 176 i titolari multati.

Nel corso del Comitato per l'ordine e la sicurezza è emerso che durante l'anno, anche in relazione alle ingenti risorse pubbliche destinate a sostenere l'economia, è stata intensificata l'attività di prevenzione antimafia, con l'adozione al 30 novembre di 1.979 interdittive antimafia.