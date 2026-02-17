Il Viminale studia le contromisure: droni sulla rete e più controlli

Altro che tregua olimpica. I sabotaggi degli ultimi giorni alla rete ferroviaria italiana sono piovuti proprio nel pieno della kermesse sportiva, e il fatto che nessuno nelle istituzioni li abbia sottovalutati è provato dalla convocazione ad hoc del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, ieri pomeriggio al Viminale. Un incontro presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e che ha visto partecipare, oltre ai vertici delle forze dell'ordine e dell'intelligence, anche quelli delle Ferrovie dello Stato. Il tutto, ovviamente, nella massima riservatezza, trattandosi di una partita che non è solo investigativa, ma che nello specifico riguarda anche la lettura strategica della minaccia e l'adozione di contromisure.

Sul tavolo, l'analisi degli episodi che nell'ultima settimana hanno colpito i binari italiani in diversi nodi decisivi per la mobilità su ferro, dall'asse Roma-Firenze a quello Roma-Napoli, fino a Bologna e Pesaro. Sabotaggi a bassa tecnologia ma ad alto impatto: cavi bruciati nei punti giusti, pozzetti divelti in aree non videosorvegliate, interventi mirati a paralizzare la circolazione con il minimo rischio per gli autori. Sabotaggi che "sembra vengano realizzati nei momenti più critici e nei luoghi più critici", dunque con "una scelta molto oculata da parte di chi li mette in atto", ha chiosato l'ad di Fs Stefano Antonio Donnarumma. Riassumendo un tema emerso dagli elementi raccolti dai tecnici di Rfi e dagli investigatori della Polfer che lavorano in stretta collaborazione: scelta accurata dei bersagli, conoscenza dei sistemi, capacità di colpire le infrastrutture critiche della circolazione e, appunto, tempistica tutt'altro che casuale. Non azioni dimostrative, ma attacchi progettati per produrre caos.

Attacchi dietro ai quali è la convinzione del Viminale c'è una regia unica che sta orchestrando una campagna di sabotaggi collegati tra loro, e la firma sarebbe riconducibile a un'area definita dell'antagonismo anarchico e radicale. Motivo che spiega anche il coinvolgimento del pool antiterrorismo nelle indagini in corso in alcune delle procure al lavoro, come pure la qualificazione giuridica che si va profilando, con le ipotesi di attentato alla sicurezza dei trasporti e associazione con finalità di terrorismo. Il timore, condiviso nel vertice, è la replicabilità, effetto tra l'altro della oggettiva impossibilità nel presidiare i binari dal Nord al Sud del Paese. La rete ferroviaria in Italia corre per migliaia di chilometri di tracciati con numerosi punti tecnici lontani dai controlli umani e dalla videosorveglianza. Così le indispensabili misure di rafforzamento della vigilanza puntano sull'uso di droni e maggiori controlli nelle tratte lontane da strade ad alto scorrimento o in aree rurali.

Ma, oltre a valutare quali contromisure adottare, nel corso della riunione è emerso anche il tema di una possibile convergenza tra diversi radicalismi anti-sistema, capaci di trovare nei sabotaggi infrastrutturali un terreno comune di azione e visibilità. Un'analisi, questa, che richiama la possibile "saldatura" tra area anarco-antagonista e radicalismo islamista, già evocata ieri da Piantedosi nella sua intervista al Giornale.