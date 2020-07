Silvestri risponde a Sgarbi: "Meschino? Libero di scegliere gli interlocutori"

Lunedì 27 luglio in Senato è previsto un convegno a tema coronavirus per dibattere sulla situazione attuale, passata e futura legata all'epidemia. "Covid-19 in Italia. Tra informazione, scienza e diritti", sarà un incontro scientifico tra alcuni dei massimi virologi, infettivologi ed esperti del Paese, che negli ultimi mesi hanno visto e combattuto in prima linea durante la gravissima emergenza sanitaria. Con loro presenti anche Matteo Salvini e Vittorio Sgarbi. Quest'ultimo, in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Tempo, si è duramente scagliato contro il virologo Guido Silvestri.

Mi pare meschino non venire per Tarro

Vittorio Sgarbi, storico dell'arte e deputato della Repubblica, dice che sono un 'meschino' perché mi sono rifiutato di andare ad un convegno a cui partecipano soggetti che hanno propagandato nozioni pseudo-scientifiche

", ha commentato Vittorio Sgarbi in riferimento al rifiuto di Silvestri di partecipare al convegno organizzato nel neonato Osservatorio permanente sulle libertà fondamentali. Le parole del critico d'arte non sono evidentemente piaciute a Guido Silvestri, che quest'oggi ha voluto replicare con una nota affidata al suo profilo Facebook. "", ha esordito Silvestri. Il riferimento è agli altri suoi colleghi che, invece, si sono detti ben disposti ad argomentare le loro tesi in materia Covid. Tra loro ci sono Tarro, Zangrillo, Gismondo e Bassetti, alcuni dei medici che negli ultimi mesi sono spesso apparsi in tv per rassicurare la popolazione e dare indicazioni su come affrontare l'emergenza.

" Curiosamente l'associazione che organizza l'evento si chiama 'Osservatorio permanente sulle libertà fondamentali'. Evidentemente, secondo Sgarbi, tra questa libertà, non c'è quella di scegliersi i propri interlocutori. E così, dopo questo insulto, di motivi per non andarci, a quel convegno, ce ne sono due anziché uno ", ha concluso Guido Silvestri, che non ci sta a essere definito "meschino". Questa sollevata da Silvestri non è l'unica polemica attorno al convegno di lunedì in Senato, già sconfessato dal Patto della scienza, che ha ammonito contro " l’uso della scienza e della pandemia a fini elettorali ".