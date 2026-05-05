Il virus aggredisce i reni. Non c'è una cura specifica, contagio uomo-uomo raro

1. Cos'è l'Hantavirus?

L'Hantavirus è una malattia virale trasmessa all'uomo principalmente dai roditori selvatici attraverso feci, urina e saliva. I sintomi includono febbre, dolori muscolari e mal di testa, e possono evolvere in gravi sindromi polmonari o renali. La prevenzione si basa sull'evitare il contatto con roditori e i loro escrementi.

2. Come si trasmette l'Hantavirus?

Il contagio avviene principalmente respirando particelle contenenti virus, liberati dagli escrementi, urina o saliva di roditori infetti (es. topi di campagna). Può verificarsi anche attraverso il morso del cibo contaminato. La trasmissione da persona a persona è estremamente rara.

3. Quali sono i sintomi dell'infezione?

I sintomi iniziali (dopo un'incubazione di 1-6 settimane) sono simili all'influenza: febbre alta, dolori muscolari, mal di testa, vertigini e brividi. Nelle forme gravi, può causare insufficienza respiratoria (sindrome polmonare) o insufficienza renale acuta.

4. Come avviene il contagio e dove si trova?

Il virus è presente in ambienti contaminati dagli escrementi dei roditori, come baite, cantine, fienili o aree rurali, specialmente durante le pulizie che sollevano polvere.

5. Esiste una cura?

Non esiste una terapia antivirale specifica; il trattamento prevede il ricovero ospedaliero e cure di supporto, in particolare per la respirazione o la funzionalità renale, soprattutto se diagnosticato precocemente.

6. Come prevenire l'infezione?

Le misure preventive includono: sigillare la casa per evitare l'ingresso di roditori.

Indossare guanti e maschera durante la pulizia delle aree infestate. Bagnare le zone con escrementi prima di pulire, usando disinfettanti, per evitare di sollevare polvere infetta. Non spazzare o usare l'aspirapolvere su feci secche di topo.